Vodafone Sultanlar Ligi’nde Bursa’yı temsil eden tek takım olan Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, sezon öncesi düzenlenen organizasyonla taraftarıyla bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesinde Eker Meydan’da gerçekleştirilen etkinlikle taraftarlarıyla buluştu. Organizasyonda voleybolseverler, takımın oyuncularıyla tanışma ve formalarını imzalatma fırsatı yakaladı. Etkinlikte taraftarlar, Nilüfer Belediyespor Eker’in yeni sezon forma ve kombinelerini satın alma imkanı da buldu.

Organizasyona katılan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyespor Eker’in Vodafone Sultanlar Ligi’nde Bursa’yı temsil eden tek takım olduğunun altını çizdi. Başkan Şadi Özdemir, bu durumun Bursa ve Nilüfer’deki gençlerin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Takımımız, şehrimizde yeni, başarılı sporcular yetişmesinin önünü açıyor” dedi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan sponsor firma Eker Süt Ürünleri’ne teşekkürlerini ileten Başkan Şadi Özdemir, tüm Bursalılara takıma destek çağrısında bulundu. Başkan Şadi Özdemir, “Gelin, bu sezon tribünlerde hep birlikte olalım, sahadaki mücadeleye omuz verelim. Çünkü bu takım, hepimizin takımı” diyerek kent halkını maçlara davet etti.

Başkan Şadi Özdemir, yaklaşan yeni sezonda Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı’na başarılar dileyerek, takımın Bursa ve Nilüfer’i en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancını dile getirdi. Başkan Şadi Özdemir, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı”nda takım ile birlikte pembe kurdele takarak, hastalığa dikkat çekti.