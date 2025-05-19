Antalya'da Kumluca Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-out karşılaşmasında Korkuteli Belediyespor Kulübü’nü 2-0 mağlup ederek, önümüzdeki sezonda da ligde kalmayı garantiledi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Serik İsmail Oğan Stadı’ndaki mücadelede Kumluca ekibine galibiyeti getiren goller, 52. dakikada Tolga Topaloğlu ve 88. dakikada Ersin Işık’tan geldi.

Maç boyunca sergilediği etkili performansla dikkat çeken Kumluca temsilcisi, sahadan galip ayrılarak taraftarlarına büyük bir sevinç yaşattı.

Karşılaşmayı, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Kumluca Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Öztürk, MHP Kumluca İlçe Başkanı Ömer Tekin, Kumluca Belediye Meclis Üyesi Samet Atalay ve çok sayıda taraftar tribünlerden takip etti.

Öte yandan mücadeleyi tribünden izleyen bir diğer isim olan Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ve eşi Hasan Can Caran, Korkuteli Belediyespor’u desteklemek üzere karşılaşmada yer aldı.

Karşılaşmada ayrıca Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul da protokoldeki yerini aldı.

Bu önemli galibiyetin ardından Kumluca Belediyespor, gelecek sezonda da Bölgesel Amatör Lig'de mücadelesini sürdürecek.