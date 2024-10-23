Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Konya genelinde ilçe merkezleri başta olmak üzere tüm yerleşim yerlerinin su ve kanalizasyon altyapısının modernize edilmesi için kapsamlı bir sayısallaştırma çalışması yürütüyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehrin su ve kanalizasyon altyapısını daha da modernleştirmek için kapsamlı bir sayısallaştırma çalışması yürütüyor.

Konya genelindeki ilçe merkezleri başta olmak üzere tüm yerleşim yerlerini çevreleyecek şekilde başlatılan çalışma, özellikle su kesme bölgelerinin oluşturulması ve altyapı sistemlerinin dijital ortama aktarılmasıyla, şehrin altyapısının daha etkin ve verimli yönetilmesine katkı sunacak.

KAPSAMLI BİR ALTYAPI HARİTASI ÇIKARILIYOR

18 ilçe merkezi ile 6 mahallenin su, 3 ilçe merkezi ve 1 mahallenin ise kanalizasyon altyapısının sayısallaştırılmasıyla önemli bir aşamaya ulaşan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, ihtiyaç duyulan vanaları yer üstüne çıkaracak, çalışmayan vanaları aktif hale getirecek ve su kesme bölgeleri oluşturacak. Bu bölgeler, test edilerek faaliyete geçirilecek ve işletmelere, sınırları ve besleme yerlerini gösteren renklendirilmiş haritalar teslim edilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Mayıs ayına kadar ilçe merkezlerinin sayısallaştırılmasını tamamlamayı ve su kesme bölgeleri için gerekli vanaların tespitini planlıyor. 2026 yılı sonuna kadar bu vanaların yer üstüne çıkarılması ve ihtiyaç duyulan yerlerde yeni vanaların eklenmesi hedefleniyor. Su kesme bölgelerinin 2027 yılı sonuna kadar ise test edilip faaliyete geçirilmesi öngörülüyor.

SAYISALLAŞTIRMANIN GETİRECEĞİ YENİLİKLER VE FAYDALAR

Altyapının sayısallaştırılması, şebeke üzerinde yapılacak tüm çalışmalarda büyük avantajlar sunacak. Yeni şebeke projelerinin hazırlanmasında, özellikle büyük çaplı projelerde; hattın çapı, güzergahı ve besleme alanı gibi kritik bilgilerin bilinmesi gerekecek. Bağlantı çalışmalarında kullanılacak malzemenin tespiti için boru cinsinin bilinmesi zorunlu olacak. Ayrıca, yüksek basınç nedeniyle sık sık arızalanan şebekelere basınç kırıcı eklenmesi için hattın dayanıklılığı gibi teknik bilgilerin sayısal ortamda bulunması zorunlu olacak.