Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, 25-31 Ağustos tarihleri arasında boğulma tehlikesi geçiren 154 cana nefes oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), 15 Haziran’da başlayan yaz sezonu boyunca sahillerde görev alarak vatandaşların can güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Mavi Bayraklı plajların da aralarında bulunduğu toplam 13 sahil bölgesinde faaliyet gösteren KOSKEM, 2025 yaz sezonunun başından bu yana toplam 1.825 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı.

BİR HAFTADA 154 VATANDAŞ KURTARILDI

KOSKEM ekipleri, 25-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında görev bölgelerinde gerçekleştirdikleri müdahalelerle toplam 154 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı. Bu kapsamda Cebeci’de 63, Kumcağız’da 42, Kerpe’de 9, Bağırganlı’da 13, Seyrek’te 7, Kovanağzı’nda 4, Sarısu’da 4, Darıca’da 11 ve Ereğli’de ise 1 kişi, KOSKEM ekiplerinin zamanında müdahalesiyle hayata tutundu. Ayrıca 15 vatandaşa da ambulans birimleri aracılığıyla ilk yardım ve sağlık hizmeti sunuldu. Eğitimli personeli, donanımlı ekipmanları ve hızlı müdahale anlayışıyla sahillerde nöbet tutan KOSKEM ekipleri, vatandaşların denizde güvenle vakit geçirebilmesi için titizlikle görev yapıyor.