Edirne'de Keşan–İpsala karayolunda meydana gelen kazada, yola çıkan köpeğe çarpmamak isteyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan–İpsala kara yolunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Keşan’dan İpsala yönüne giden Yenikarpuzlulu O.S. yönetimindeki 22 ADC 045 plakalı otomobilin, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu meydana geldi. Sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybedince araç bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü O.S. ile yanında bulunan T.A. yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Vatandaşlar, bölgede sık sık yola çıkan hayvanlar nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.