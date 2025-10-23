Kayseri Talas Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi Gençlik 1. Sokak’ta hafta sonu meydana gelen yangında evini kaybeden Beydilli Ailesi’ne kucak açtı. Başkan Mustafa Yalçın’ın talimatıyla hızla harekete geçen ekipler, ailenin yaralarını sarmak için seferber oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Kiracı olarak oturdukları dairesi yangında tamamen kullanılamaz hale gelen 46 yaşındaki Burhan Beydilli ve ailesine, Kayseri Talas Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü anında ulaştı.

BELEDİYE KOORDİNESİNDE KAPSAMLI DESTEK

Talas Belediyesi’nde kayıtlı ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında yer alan Beydilli Ailesi’nin tüm ihtiyaçları olayın hemen ardından belirlenerek gerekli yardımlar sağlandı. Belediye koordinesinde Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak evin temizliği, boya-badana, eşya temini ve diğer destekler konusunda ortak çalışma başlatıldı.

“TALAS, ZOR GÜNLERDE OMUZ OMUZA DURAN BİR AİLEDİR”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yardımlaşma ve dayanışmanın Talas’ın en önemli değerlerinden biri olduğunu vurguladı. Başkan Yalçın, “Birlik ve beraberliğin en güzel örnekleri Talas’ta yaşanıyor. Vatandaşlarımızın zor günlerinde yanında olmak, onların acısını paylaşmak bizim hem insani hem de vicdani sorumluluğumuzdur. Talas, yalnızca güzel günlerde değil, zor zamanlarda da omuz omuza duran büyük bir ailedir. Beydilli Ailesi için de ne gerekiyorsa yapıyoruz” ifadelerini kullandı