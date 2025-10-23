İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kış hazırlıkları kapsamında yıl boyunca kent merkezinde 447 kilometre uzunluğunda kanal temizliği yaptı. 98 derede yapılan temizlik çalışmalarından ise yaklaşık 100 bin ton malzeme çıkarıldı.İZMİR (İGFA) - İZSU ekipleri yalnızca yağışlı mevsimlerde değil, yılın her günü yoğun bir mesai yürütüyor.

2025’in başından bu yana kent merkezinde 43,9 kilometre sıra ızgara, 447 kilometre kanal temizliği yapıldı. Kent merkezinde ızgara kolu ile 14 bin 748 ızgara temizlenerek olası taşkınların önüne geçildi. Yağışlarda sıkıntı yaşanan noktalar tek tek tespit edilerek çözüm üretildi. İZSU, kent merkezine 15,5 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı kazandırdı. Çalışmayan hatlar yenilendi, ayrıca 11 kilometre uzunluğunda yeni kanal şebekesi döşendi. Bunun yanında metropol ilçelerde dere yataklarının ıslahı için 60 milyon lira harcama yapıldı.

İZSU, kent merkezindeki Meles, Arap, Manda ve Mavişehir dereleri başta olmak üzere 98 dereyi temizledi. Bu derelerden yaklaşık 100 bin ton malzeme çıkarıldı. Çalışmalar sayesinde Körfez’e kum ve çakıl taşınması engellendi, yağışlarda yaşanabilecek taşkın riskleri ortadan kaldırıldı. Derelerin ağızları sedde ile kapatılıp içlerindeki su boşaltıldı, çamurlar uzun bomlu kepçelerle çıkarıldı.

KENT MERKEZİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILAN DERELER

Kış hazırlıkları kapsamında Gaziemir Yobaz, Aktepe, Emrez, Güzelbahçe Alibey, Kunduz, Çamlıçay, Narlıdere Yağçayı, Alionbaşı, Dino, İbrahim Ağa, Karakaya, Köroğlu, Konak Arap, Meles, Üçkuyular Çakalburnu, Balçova Hacı Ali Ahmet, Ilıca, Karabağlar Uzundere, Çitlenbik, Çamlık, Karşıyaka Bostanlı, Mavişehir, Ağır Kuyu, Balatçık, Yamanlar, Manda, Bornova Homeros Vadisi, Kartalkaya, Laka, Çiğli Harmandalı, Maltepe, Sasalı dereleri temizlendi.