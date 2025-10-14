Konya Şeker ve PANKOBİRLİK’in ev sahipliğinde Çumra Şeker Fabrikası’nda düzenlenen “Tarla Günü” etkinliğinde, Selçuk Üniversitesi ile iş birliğiyle geliştirilen yerli şeker pancarı tohumu tanıtıldı.KONYA (İGFA) - Çumra Şeker Fabrikası’nda gerçekleşen programa Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Harmankaya, Prof. Dr. Rahim Ada, Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Başkanı Selami Yazar, TSÜAB ve ECOSA Başkanı Yıldıray Gençer, PANKOBİRLİK temsilcileri, akademisyenler, kooperatif başkanları, siyasi temsilciler ve öğrenciler katıldı.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, şeker pancarı tohumu geliştirmenin 14 yıl süren zorlu bir süreç olduğunu vurguladı:

Selçuk Üniversitesi'nin Prof. Dr. Rahim Ada liderliğinde en zor tohumlardan birini ürettiğini ifade eden Erkoyuncu, "Bu, Türk tarımının dışa bağımlılıktan kurtuluşunda tarihi bir adımdır. Çiftçi ürünü 100 liraya satarken tohumu 1000 liraya alıyor; bu kabul edilemez. Tohumda bağımsızlık şart.dedi.

YERLİ TOHUMDA YENİ HEDEFLER

Başkan Erkoyuncu, ayçiçeği tohumunda yerli çeşitlerin yabancı tohumlarla rekabet eder hale geldiğini, mısır tohumunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

“Convıso” teknolojisine dikkat çeken Erkoyuncu, “Tohumun sırrı, onu akıllı hale getiren ilaçta. Yurt içi ve dışı ortaklıklarla bu farkı kapatacağız” dedi.

Hububat tohumlarında da ıslah çalışmalarının hızlanması gerektiğini belirten Erkoyuncu, “Kriz veya savaş durumunda tohum üretemezsek bu büyük bir zaaf olur. Bu, milli güvenlik meselesidir.” dedi.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ’NDEN 5 YENİ ÇEŞİT

Bu arda Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rahim Ada, Türkiye’nin şeker pancarı üretiminde tamamen yabancı tohumlara (Alman, Fransız, Amerikan) bağımlı olduğunu anımsatarak, 20 yıllık kesintisiz çalışmalarla 5 yerli şeker pancarı tohumu geliştirdiklerini belirterek, "2023’te Selçuk ZF, Ada, Pars, Pamir ve Batur çeşitleri için tescil başvurusu yaptık, üretim izinlerini aldık. Bu çeşitler, uluslararası standartlarla rekabet ediyor. Çiftçi denemelerimiz sürüyor, PANKOBİRLİK’in desteğiyle büyük mesafe kat ettik” dedi.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, çalışmanın Türk tarımı için stratejik önemine dikkat çekerek, “Mütevazı görünen bu etkinlik, gelecekte tarımımıza büyük katkı sağlayacak. Prof. Dr. Rahim Ada ve ekibine, PANKOBİRLİK’e teşekkür ediyorum” dedi. BİSAB Başkanı Selami Yazar ise, şeker pancarındaki bu başarının sektörün eksik parçasının tamamladığını söyledi.