Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, her fırsatta bir araya geldiği, şehrin gelecek viyonuna imzasını attığı gençlerle bir araya geldi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, SAÜ Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri’nde öğrencilerle buluştu.

Ulaşımda öğrenciye sabit 5 TL uygulaması, Raylı Sistem, Metrobüs, AKM, AFA, Şehir Kütüphanesi, Bilim Merkezi gibi projeleri tek tek anlatan Alemdar, gençlerin merakla beklediği, içinde yüzbinlerce kitaplık dev bir kaynağın yer alacağı Şehir Kütüphanesi Projesi için çalışmaların kısa süre içinde başlayacağını müjdeledi. Başkan Alemdar, “Bir müjdeyi daha verelim. Şehir Kütüphanesi için biliyorsunuz ihale gerçekleşmişti. Çok kısa süre içinde çalışmalar başlayacak.” dedi.

Üniversiteler Kampüsü’nde Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrenci topluluğu programında genç isimlerle buluşan Alemdar, 200’ü aşkın öğrencinin kampüs içinde kurduğu stantları gezdi. Alemdar’a SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al eşlik etti.

Başkan Alemdar,taleplerini ve gelecek hayallerini dinlediği gençlerle önemli bilgi paylaşımları yaptı.

Sakarya için attıkları her adımda, hayata geçirdikleri her projede gençlerin fikirlerine değer verdiklerini ifade eden Alemdar ulaşımda üniversiteöğrencilerine 5 TL uygulaması,Metrobüs, Raylı Sistem'e ve Şehir Kütüphanesi, Bilim Merkezi, AFA, AKM projelerini anlattı.

Gençlerin merakla beklediği, içinde yüzbinlerce kitaplık dev bir kaynağın yer alacağı Şehir Kütüphanesi Projesi için çalışmaların kısa süre içinde başlayacağını müjdeyenAlemdar,“Bir müjdeyi daha verelim. Şehir Kütüphanesi için biliyorsunuz ihale gerçekleşmişti. Çok kısa süre içinde çalışmalar başlayacak.” dedi.

“RAYLI SİSTEM KAMPÜS’TEN STADA KADAR GİDECEK”

Öğrencilere sunulan kolaylıklardan bahseden Başkan Alemdar, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hedefimiz öğrencilerimize hem ekonomik hem de akademik anlamda katkılar sağlamaktı. Bu anlamda ilk olarak ulaşıma el attık. Öğrenci tarifesini düzenledik. Türkiye’de öğrencilere en ucuz ulaşım hizmeti sunuyoruz. Ulaşımda ayrıca şehrin özlemle beklediği raylı sistemi de hayata geçiriyoruz. Raylı sistem Stadyum’danKampüs’e kadar uzanacak. Hem şehir hem de öğrenciler açısından büyük bir kolaylık sağlayacak” dedi.

“BU ŞEHRİN GENÇLERİ İÇİN YENİ BULUŞMA NOKTALARI…”

Başkan Alemdar, “AKM’yi yeniliyor, AFA’yı yeniden şehre kazandırıyoruz. Bilim Merkezi’nin çalışmasını başlattık, Şehir Kütüphanesi için ise çalışmalar çok yakında başlıyor. Tüm bu projeler şehrin kültürel alanda gelişmesini sağlayacak ancak en önemlisi bu şehrin gençleri, bu şehirde okuyan öğrenciler için yeni buluşma noktaları olacak. Burada akademik, kültürel ve sanatsal alanda kendilerini geliştirebilecekler” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Yusuf Alemdar, buluşma sonunda onlarla hatıra fotoğrafı çekildi.