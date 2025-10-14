Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Akçadağ ilçesine bağlı Gürkaynak Mahallesi’nde kanalizasyon hat çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda mahallede başlatılan bin 100 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı döşenirken,22 adet baca ve 250 kişilik bir foseptik sistemi de hizmete alındı.MALATYA (İGFA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Gürkaynak Mahallesi’nde yapılan altyapı yatırımlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı İbrahim Duman, çalışmaların konutlarda devam ettiğini belrterek, "Kanalizasyondan sonra içme suyu hattı döşenecek. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e ekibine mahallemiz adına teşekkür ediyoruz.” dedi.

MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, Akçadağ'a bağlı Gürkaynak Mahallesi'nde uzun süredir ihtiyaç duyulan kanalizasyon altyapısını hayata geçirdiklerini belirterek, "Mahallede toplam bin 100 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı, 22 adet baca ve 250 kişilik bir foseptik sistemi inşa ettik. Tüm çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak sistemi devreye aldık. Gürkaynak Mahallesi’nde kanalizasyon hattının olmaması hem çevre sağlığı hem de insan sağlığı açısından risk oluşturuyordu. Bu çalışmayla birlikte mahalle sakinleri daha sağlıklı, güvenli ve modern bir çevrede yaşama imkanına kavuşmuş oldu. MASKİ olarak sadece merkezde değil, en ücra mahalleye kadar hizmet götürme hedefimiz var. Altyapısı eksik olan tüm mahallelerimizi tek tek planlıyoruz ve bu doğrultuda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Gürkaynak Mahallemizdeki bu çalışma da bunun bir örneğidir. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda öncelik sırasına göre projelerimizi hayata geçiriyoruz” diye konuştu.