Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Denizli Bilim Merkezi, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında hazırladığı “Doğa Dostu Nesiller: Çocuklarla Eko-Farkındalık” temalı bilim şenliği ile kapılarını öğrenciler için açtı. Bilim dolu etkinlik, binlerce öğrenciyi ve bilime meraklı Denizlilileri bir araya getiriyor.DENİZLİ (İGFA) - Bilim şenliğinin açılış programı Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda yapıldı.

Açılış programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Himmet Yavaş, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mehmet Selçuk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çavuşoğlu, öğrencilerle birlikte fildişi macunu deneyini yaparak bilimin eğlenceli yönünü deneyimledi.

“BU GÜZEL ÜLKEYİ ATATÜRK’E BORÇLUYUZ”

Açılışta bir konuşma yapan Başkan Çavuşoğlu, bilim şenliğinde emeği geçen öğretmen ve görevlilere teşekkür etti.

Türkiye’nin geleceğinin bilinçli ve doğa dostu nesillerle şekilleneceğini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, “Bu güzel ülkede hep beraber yaşayabiliyorsak bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz. Sizleri çok seviyorum” dedi. Çevre duyarlılığına da dikkat çeken Başkan Çavuşoğlu, “Çöpleri sokaklara ve dışarıya atmıyoruz. Çeşmeleri açık bırakmıyoruz, sadece ihtiyacımız kadar suyu kullanıyoruz. Çevreyi kirletmiyor, çöpleri yere atmıyoruz. Çöp atanlara kızıyor, uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.

BİLİM, ÇEVRE VE FARKINDALIK BİR ARADA

İlk gün 1000 öğrencinin katılımıyla başlayan şenlik, hafta boyunca her gün 800 öğrenciyle devam edecek. Bilim atölyeleri, planetaryum gösterimleri ve etkileşimli sergilerin yer aldığı etkinliklerde çocuklar doğa sevgisi, çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam konularında farkındalık kazanacak. Bilim şenliğinin son günü olan 18 Ekim Cumartesi günü ise etkinlikler tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Denizlililer, çocuklarıyla birlikte Bilim Merkezi’ni ziyaret ederek atölyelere, sergilere ve gösterimlere katılabilecek.