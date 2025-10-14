Anadolu Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği (ANASAR), Hafif Seviye Arama Kurtarma Akreditasyonu sınavı öncesinde kritik bir tatbikatı başarıyla tamamladı.BURSA (İGFA) - Anadolu Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği (ANASAR), AFAD Bursa İl Müdürlüğü enkaz alanında gerçekleştirdiği senaryolu tatbikatla akreditasyon yolunda önemli bir aşamayı geride bıraktı. 11 Ekim'de, AFAD Eğitmeni Nurullah Beytekin ve AFAD eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilen tatbikatta, ANASAR ekibi profesyonel bir performans sergiledi.

Sabah 07.30’da alınan deprem haberiyle başlayan senaryo, ANASAR ekibinin Bursa Teknik Üniversitesi içerisindeki dernek merkezinde hızla toplanmasıyla hayata geçirildi. Hazırlıklarını tamamlayan ekip, AFAD Merkezinden aldığı talimatla derhal afet bölgesine intikal etti.

Afet bölgesine varışın ardından konuşlanma alanını kuran ANASAR’ın Hazmat ve Arama Kurtarma Ekibi, koordinatları verilen enkaz alanına yöneldi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu enkaz altında tespit edilen bir afetzede, başarılı bir operasyonla canlı olarak kurtarıldı.

ANASAR yönetimi, tatbikatın titiz, disiplinli ve profesyonel bir şekilde gerçekleştirildiğini vurgularken, tatbikat boyunca desteklerini esirgemeyen AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan’a, eğitmen Nurullah Beytekin’e ve tüm AFAD İl Müdürlüğü çalışanlarına teşekkürlerini iletti.