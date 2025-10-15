Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından Parsana Mahallesi’nde yaklaşık 40 bin metrekare alan üzerinde yapımına başlanan yeni park alanında incelemelerde bulundu.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, şehrin yeşil dokusunu güçlendirecek ve günlük yaşamın stresinden uzaklaştıracak bir parkı daha Konya’ya kazandırıyor.

Parsana Mahallesi’nde bölgeye değer katacak yeni bir şehir parkı projesinde çalışmalar devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi’nin hemen yanında yükselen park, 39 bin 235 metrekarelik alanda hayat buluyor. Park, 15 bin 687 metrekarelik geniş yeşil alanıyla şehirde yeni bir nefes alma noktası olarak öne çıkacak. Yürüyüş yolları ve akrilik koşu pistleriyle sağlıklı yaşamın adresi olacak park; kaya bahçeleri, çocuk oyun alanları ve spor kompleksleriyle her yaştan ziyaretçiye hitap edecek. Basketbol, futbol sahaları ve masa tenisi alanları ise spor tutkunlarının yeni buluşma noktası olacak. Ayrıca, 500 araçlık otoparkıyla parka gelen ziyaretçiler araçlarını rahatça park edebilecek.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, çalışmaların devam ettiği alanda incelemelerde bulunarak son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Selçuklu Belediyesi’nin Parsana Mahallesi’nde yapımını tamamlayıp Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim ettiği Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi’nin arka tarafında bulunan 40 bin metrekarelik bir alanda çalışma yürüttüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Burada büyük bir park alanını, tüm hemşehrilerimizin istifade edebileceği şekilde çok nitelikli, kaliteli bir parkı inşa ediyoruz. Yaklaşık 800 metrelik yürüyüş yoluyla, futbol ve basketbol sahalarıyla, çocuklar için masa tenisi alanları, oyun alanları, yeşil alanlarıyla, banklarıyla ve 500 araçlık da otoparkıyla bütün bölgeye hizmet edecek ve aynı zamanda da Güzel Sanatlar Lisemizin otopark ihtiyacını da ciddi manada karşılayacak büyük bir parkı yapıyoruz. Park Bahçeler Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından çok titizlikle çalışma yürütüyor ve çok nitelikli, kaliteli bir imalat ortaya çıkıyor. Bütün Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada yaptığımız çalışma tamamlandığı zaman yine 40 bin metrekarelik bir yeşil alanı, park alanını, çocuklarımızın oyun oynayabileceği, ailelerimizin rahat bir şekilde kullanabileceği ve yürüyüş yapılabilecekleri bir park alanını da inşallah mahallemize kazandırmış olacağız” diye konuştu.