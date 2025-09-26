Konya İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim yılında ortaokul ve lise öğrencileri ile veliler için ortak seminerler düzenleyecek. Bu programlar, öğrencilerin meslek seçimi sürecinde velilerin de aktif katkısını hedefliyor.KONYA (İGFA) - Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Önder Çiftci, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit’in İl Müdürlüğü'ne gerçekleştirdiği ziyaretinde yaptığı iştişarede eğitim ve bilgilendirme alanına velileri de dahil etmeyi düşündüklerini açıkladı.

Bu kapsamda çocukların meslek seçimi ve geleceği ile alakalı alacakları kararlarda en önemli aktör olan ebeveynlerin de sürece dahil olacağını belirten Müdür Çiftci, "Meslek seçimi sadece öğrencinin değil, tüm ailenin geleceğini etkileyen önemli bir karardır. Öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve değerleri doğrultusunda en uygun meslek yolunu seçmelerine rehberlik etmek amacıyla öğrencilerle velilerin bir arada olması, velilerin sürece daha fazla dahil olmasını sağlar ve öğrencilerin kendilerini daha iyi anlamalarına, desteklenmiş hissetmelerine yardımcı olur. Özellikle üniversite eğitimi dışındaki mesleki eğitim programlarının sunduğu fırsatları ve bu alanların günümüzdeki ve gelecekteki öneminin anlatılması daha gerçekçi ve ulaşılabilir kariyer hedefleri konulmasına yardımcı olur.” diye konuştu.

Karar aşamasında olan gençlere ve velilerine temel meslekleri tanıtmanın yanı sıra, mesleki gelişimlerle ilgili ipuçları vermek ve öğrencinin aldığı eğitimi kendi ilgi alanlarına uygun mesleklere dönüştürebilmek için nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiği hakkında fikir vermek yol ve yöntem desteği sağlamanın önemine dikkati çeken Çiftci, "Bugün burada İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütecekleri faaliyetlerde tercih yapma ve karar verme aşamasında olan öğrencilere ve velilerine yönelik programlarda öğrencilerin kendilerine uygun bölümleri ve meslekleri objektif bir bakış açısı ile tercih etmelerine imkân sunulacaktır" dedi.