Konya Karatay Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde yaz dönemi eğitimleri başladı. Sanat, spor, müzik, teknoloji ve yabancı dil gibi birçok farklı alanda açılan kurslara Karataylı gençler yoğun ilgi gösteriyor.KONYA (İGFA) - Gençlerin yaz tatilini hem verimli hem de keyifli geçirmeleri amacıyla planlanan kurslar; fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayan içeriklerle dolu. 6 Eylül Cumartesi gününe kadar devam edecek program kapsamında gençler, pek çok atölye çalışmasından faydalanma imkanı buluyor.

GENÇLERİN GELİŞİMİNE KATKI SUNAN ATÖLYELER

Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde Spor Salonu Atölyeleri’nde pilates, HIIT cardio, step aerobik ve günlük egzersizlerle gençlerin fiziksel gelişimi destekleniyor. Müzik Atölyesi’nde bağlama, ney, keman, piyano, ukulele, gitar ve şan dersleri ile müziğe ilgi duyan gençler kendilerini bu alanda geliştirme fırsatı yakalıyor.

Görsel Sanatlar Atölyesi’nde hüsn-i hat, ebru, geometrik desen, resim ve karakalem dersleriyle el becerileri ve sanatsal yönleri öne çıkarken; E-Spor ve Teknoloji Atölyesi’nde Adobe Premiere Pro, yazılım (C#) ve e-spor oyunları (Valorant, CS2) üzerine uygulamalı eğitimler veriliyor.

Yabancı Dil Atölyesi ile gençlerin İngilizce becerileri geliştirilirken; Değerler Eğitimi Atölyesi de ahlaki, manevi ve kültürel gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyor.

KILCA: GENÇLERİMİZ YAZ KURSLARIMIZA BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR

Yaz kurslarına gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gençlerin çok yönlü gelişimini destekleyen projelerin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Karatay Belediyesi gençlerin donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Kılca, “Kendilerini geliştirebilecekleri her alanda gençlerimizin yanındayız. Yaz tatillerini hem öğrenerek hem de eğlenerek geçirmeleri için Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezimizde çok yönlü bir program hazırladık. Bu tür merkezlerimiz aracılığıyla gençlerimize yeni beceriler kazandırmayı ve onları sosyal hayata daha güçlü hazırlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Gençlerin ilgi alanlarına göre şekillenen kurs ve atölyelerin büyük ilgi gördüğünü aktaran Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak, gençlerimizin çağın gereksinimlerine uygun şekilde donanımlı bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Bu doğrultuda geleceğe yatırım yapmaya ve gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.