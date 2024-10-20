Konya’daki uluslararası öğrencilere yönelik çalışmalar yapan İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği’nde nöbet değişimi yaşandı. 2014 yılından bu yana derneğin başkanlığını yapan Murat Arslan, görevini Eğitimci Muhammet İkbal Şenol’a devretti.KONYA (İGFA) - İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından 2024-2025 Faaliyet Dönemi Açılış Programı gerçekleştirildi.

Karatay Belediyesi Aziziye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa UDEF (Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu) Yönetim Kurulu Üyesi Hanefi Sinan, Konya STK Platformu Başkanı Adem Ceylan, Eğitim Bir-Sen Konya 2 NO'lu Şube Başkanı Halil İbrahim Çelik, HAK-İŞ Konya İl Başkanı Hüseyin Keçeci, Hayra Hizmet Vakfı Başkanı Mustafa Varol, Konya Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ali Gezen, Güldalı Derneği Başkanı Bekir Tanoğlu, Aden Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hamide Baloğlu, İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Murat Arslan, Derneğin yeni başkanı Muhammet İkbal Şenol ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Hanımlar Komisyonu Başkanı Merve Betül Arslan, derneğin gönüllüleri ve uluslararası öğrenciler katıldı.

İki Doğu İki batı Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Murat Arslan, Konya’da 2010 yılında uluslararası öğrenci çalışmasına başladıklarını belirtti.

Konya’ya okumak için gelen misafir öğrencilerimizzle gönüllü olarak çalışan ekibiyle birlikte ilgilendiklerini belirten Arslan, "Ümmetin gençlerine yönelik çalışmalar yürüttük. Bu süreç içerisinde binlerce kardeşimizle tanış olduk, kardeş olduk. Binlercesini mezun ettik. Üzüntüleri, sevinçleri birlikte paylaştık. Biz niçin bu işe gönül verdik? Biz dünyanın adil bir yer olmaısnı istiyoruz. Bir avuç siyonist katliamlarına devam ediyor. Arakanda kardeşlerimize zulmediyorlar. Başka bir ülkeye gidiyoruz. O ülkede sömürü düzeni devam ediyor. Dünya şu an adil bir yer değil. Biz dünyanın adil bir yer olmasını istiyoruz. Bu hedef için çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz.” diye konuştu.

Görevi devralan Muhammet İkbal Şenol ekibine muvaffakiyetler dileyen Arslan, sözlerini ”Bu ekip inşallah devraldıkları bu bayrağı daha da ileriye taşıyarak daha güzel çalışmalara imza atacaklar.” şeklinde tamamladı.

Öğrenciler adına konuşma yapan Beninli Taloutou Yari Dramane, İki Doğu İki Batı Uluslararası öğrenci Derneğine çalışmaları ve misafir öğrencilere ev sahiplikleri nedeniyle teşekkür etti.

Konya STK Platformu Başkanı Adem Ceylan ise İki Doğu İki Batı UÖD’nin önemli çalışmalara imza attığını kaydederek çalışmalarda emeği olan herkese teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında yaklaşık 10 yıldır İki Doğu İki batı Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanlığı’nı yürüten Murat Arslan, başkanlık görevini Eğitimci Muhammet İkbal Şenol’a devretti.

Program sonunda derneğin yönetiminde görev alanlara plaket takdim edildi.