Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Atölye programlarında yeni dönem kayıt heyecanı başladı. Kayıtlar, 16 Ekim’e kadar devam edecek.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklar ve gençlere yönelik eğitim markası Genç KOMEK Atölyelerinde 2025 Güz Dönemi kayıtları başladı.

Kayıtları 7–16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek atölyelerde çocuklar ve gençler için dopdolu bir eğitim dönemi hazırlayan Konya Büyükşehir Belediyesi, çocuklara hem eğlenerek öğrenme hem de üretken olma fırsatı sunacak.

Bilimden sanata, kültürden teknolojiye kadar geniş bir yelpazede hazırlanan atölyeler; çocukların bilişsel, sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak. Genç KOMEK Atölye programları kapsamında çocuklar; Kur’an-ı Kerim, Değerler Eğitimi, Oyunlarla Matematik, Satranç, Akıl ve Zeka Oyunları, Drama ve Tiyatro, Ritim ve Ukulele, İngilizce, Yeni Nesil Medya, Kodlama, Dijital Medya Tasarımı, 21. Yüzyıl Becerileri, Gitar, Keman, Resim, Güzel Sanatlar (Resim) ve Güzel Sanatlar (Piyano) branşlarında eğitim alacak.

Atölye çalışmaları bu yıl Akabe KOMEK, Mümine Hatun ASEM, Selçuklu ASEM, Karatay ASEM ve Meram ASEM’de gerçekleştirilecek. Branşlar ve yaş grupları, her merkezin fiziki koşullarına ve öğrenci profiline göre farklılık gösterecek. Ayrıca program kapsamında düzenlenecek yüzme etkinlikleriyle çocuklar, eğlenceli spor programlarıyla sağlıklı yaşam alışkanlıkları da kazanacak.

Sadece branş eğitimi değil; çocuklara özgüven, sorumluluk bilinci, takım çalışması, iletişim becerisi ve üretkenlik gibi temel yaşam becerileri de kazandırmayı amaçlayan Genç KOMEK Atölye Programları, çocukları hem akademik hem de sosyal açıdan donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlıyor.

18 Ekim saat 18.30’da öğrenciler, Alaaddin KOMEK Kurs Merkezi’nde seçtikleri branşlarda ön sınava tabi tutulacak ve başarılı olanlar tercih ettikleri alanlarda eğitim görmeye hak kazanacak.