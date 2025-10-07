İsrail'in Gazze'de işlediği suçları yansıtma amacıyla Anadolu Ajansı’nın hazırladığı "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Gölcük Belediyesi’nde ziyarete açıldı.KOCAELİ (İGFA) - İsrail’in Gazze’ye 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarda işlenen savaş suçlarını belgeleyen “KANIT – The Evidence” başlıklı fotoğraf sergisi, Gölcük Belediyesi hizmet binasında ziyarete açıldı.

Anadolu Ajansı muhabirlerinin sahada çektiği karelerden oluşan sergi, 10 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar ziyaretçilere açık kalacak.

İsrail’in Gazze’ye yönelik insan hakları ihlallerini ve uluslararası hukukun çiğnenmesini gözler önüne seren sergi, aynı isimle yayımlanan kitapla da destekleniyor.

Sergi, Gazze’de yaşanan insanlık dramını tüm açıklığıyla ortaya koyarken, savaş suçlarına karşı adalet arayışının da simgesi olarak öne çıkıyor.