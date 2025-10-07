MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28. Dönem 4. Yasama Yılı’nın açılışında, TBMM’nin Türk milletinin iradesinin merkezi olduğunu vurguladı. CHP’yi eleştirerek, “Meclis’e saygısızlık Türk milletine saygısızlıktır” diyen Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefini yineleyerek, Gazze’deki soykırıma karşı da sert mesajlar verdi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 7 Ekim 2025’te TBMM’nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı’nın ilk grup toplantısında yaptığı konuşmada, Meclis’in Türk milletinin göz bebeği olduğunu vurguladı.

Bahçeli, “Türkiye Büyük Millet Meclisi demokrasinin can damarı, devletimizin kurucu temelidir. Hâsılı kelam, TBMM Türk milletinin ta kendisidir” dedi.

CHP’YE SERT ELEŞTİRİ: “MECLİS’E SAYGISIZLIK, MİLLETE SAYGISIZLIK”

1 Ekim 2025’teki Meclis açılış oturumuna katılmayan CHP’yi sert bir dille eleştiren Bahçeli, "Sudan bahanelerle Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasına tahammülsüzlük gösteren CHP, Türk milletine saygısızlıkta üst faza geçti. CHP’nin siyaseti mefluç ve meşruiyet zaafıyla malul. Rüşvet ve yolsuzluk çamuruna batan CHP, Türkiye’yi yok sayıyor" diye konuştu.

CHP lideri Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’deki konuşmalarını eleştirerek “İsrail’in sesi olduğunu” iddia etmesini “siyasi bühtan” olarak nitelendiren Bahçeli, “Egemenlik ve meşruiyetin kaynağı Türk milletidir. Mavi Vatan’a masal diyen, Karabağ zaferinden rahatsız olanlar CHP’de” diyerek tepki gösterdi.

https://twitter.com/MHP_Bilgi/status/1975520094760370207

GAZZE’DEKİ SOYKIRIMA SERT TEPKİ

Gazze’deki insani felakete dikkat çeken Bahçeli, “Küresel Sumud Filosu’nun 36’sı Türk 137 aktivistin gözaltına alınmasına rağmen direniş umutlarını kamçılaması başarıdır” dedi. İsrail’i “soykırımcı” ve “barış düşmanı” olarak tanımlayan Bahçeli, Hamas’ı “terör örgütü değil, vatanını savunan direniş örgütü” olarak nitelendirdi. 20 maddelik Gazze Planı’na Hamas’ın olumlu yaklaşımını memnuniyetle karşıladığını belirten Bahçeli, İsrail’in sabotaj riskine karşı uyarak, “İsrail barışa tamam demezse, zora dayalı askeri seçenekler meşru hale gelebilir. Kudüs Paktı kurulmalı” önerisinde bulundu. Filistin’in 1967 sınırlarıyla, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet olarak tanınması gerektiğini vurguladı.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” HEDEFİ

“Terörsüz Türkiye” hedefini “barış, huzur ve kardeşlik yüzyılı” olarak tanımlayan Bahçeli, MHP’nin 9 bölgede düzenlediği “Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” toplantılarının başarıyla tamamlandığını belirterek, “Hayırlı Günler Komşum Ziyaretleri” ile saha çalışmalarının süreceğini söyledi. “Kürt kardeşlerimin terörle bağı yoktur. Silah varsa siyaset yoktur. Siyaset olacaksa silahlar yakılmalı” dedi. PKK’nın 27 Şubat 2025’te silah bırakma çağrısına uyduğunu, ancak SDG/YPG’nin bu çağrıya riayet etmediğini ifade eden Bahçli, İmralı’ya milletvekillerinin giderek yüz yüze görüşme yapmasını önerdi.

Bahçeli, “Türk’üyle Kürdü’yle, Alevi’siyle Sünni’siyle Türk milleti biriz. Ayrımcılık tohumları çürütülecek. Ziya Gökalp’in dediği gibi, millet müşterek duygular ve misaklar etrafında toplanan dayanışmacı bir topluluktur” diyerek birlik mesajı verdi.

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarını desteklediklerini belirten Bahçeli, “Terörsüz Türkiye, güçlü ve güvenli Türkiye’dir. Şehit ailelerimiz kaygılanmasın, pazarlık içinde değiliz” diyerek Cumhur İttifakı’nın duruşunu vurguladı.