Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cuma buluşmaları kapsamında Fevzi Çakmak Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Aykent Ayakkabıcılar Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından gerçekleşen programa; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, Aykent Ayakkabıcılar Sitesi Başkanı Ahmet Sami Özçatal, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Muhammet Acar, AK Parti Karatay İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri katıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kılca, esnaf ve vatandaşlarla tek tek görüşerek talep, öneri ve düşüncelerini dinledi.

İlçe sakinleriyle yapılan istişarelerin belediye hizmetlerinin şekillenmesinde önemli katkılar sunduğunu kaydeden Başkan Hasan Kılca, vatandaş odaklı hizmet anlayışını her zaman ön planda tuttuklarını vurguladı.

SAMİMİYET, HİZMETLERİMİZİN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR

Karatay Belediyesi’nin yürüttüğü her hizmetin temelinde vatandaşla kurulan samimi bağların bulunduğunu dile getiren Hasan Kılca, ilçede her kesime hitap eden yatırımların bu birliktelik sayesinde hayata geçtiğini ifade etti.

Başkan Kılca şunları söyledi; “Karatay’ımızı mahalle mahalle, cadde cadde, sokak sokak dolaşıyor; hemşehrilerimizin taleplerini dinleyip birlikte çözümler üretiyoruz. Bugün de Fevzi Çakmak Mahallemizde Cuma namazı sonrası vatandaşlarımız ve esnafımızla bir araya geldik. Bu buluşmalar ile kardeşlik bağımızı güçlendiriyor. Hemşehrilerimizin Cumalarını tebrik ediyor, dualarını alıyoruz. Taleplerini dinleyerek ilçemizi ve şehrimizi geleceğe hazırlamak için hep birlikte çalışıyoruz. Bu süreçte her zaman yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.”