İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Maltepe Belediyesi iş birliğiyle, Maltepe Mezarlığı’nda çalışma başlatıldı. Ekiplerin özverili çalışmalarıyla eski dönemlere ait, toprak altında kalan mezar taşlarının gün yüzüne çıkarıldı.İSTANBUL (İGFA) - Çalışmaları yerinde inceleyen Maltepe Belediye Başkanı mimar Esin Köymen, “Kentin kültürel belleğini yaşatma hedefimiz doğrultusunda, İBB ile tarihî değere sahip tescilli mezar taşlarının bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz.” dedi.

KAYBOLAN TARİHİ MEZAR TAŞLARI ORTAYA ÇIKTI

Maltepe Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin destek ve işbirliğiyle, İstanbul’un önemli ilçelerinden biri olan Maltepe’nin kadim geçmişini gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor. İBB’nin alanında başarılı çalışmalara imza atan Miras ekiplerinin özverili çalışmalarıyla Maltepe Mezarlığı’nda hummalı bir çalışma başlatıldı. Ekipler, Maltepe Mezarlığı’nda gerçekleştirdiği titiz restorasyon çalışmalarıyla Osmanlı dönemine ait, toprak altında kalmış mezar taşlarını gün yüzüne çıkardı. Yaklaşık 1-1,5 metre derinlikte bulunan ve zamanla gözden kaybolan tarihi mezar taşları, İBB Miras ekiplerinin yürüttüğü kazı, temizlik, bakım, onarım ve boyama işlemleriyle yeniden ayağa kaldırılmaya başlandı.

Kahraman Yiğit, Yalçın Kızılay gibi Maltepe’nin geçmiş dönem belediye başkanlarının, yazar ve şairlerin, tiyatro ve sinema sanatçılarının da mezarlarının yenileneceği, İstanbul ve Maltepe’nin tarihine ışık tutan bu özel çalışma, sadece kayıp mezar taşlarını ortaya çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda kentin kültürel hafızasına da önemli bir katkıda bulunacak.

Yapılan restorasyon, yenileme ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Maltepe Belediye Başkanı mimar Esin Köymen, “Kentin kültürel belleğini yaşatma hedefimiz doğrultusunda, İBB Miras iş birliğiyle Maltepe Merkez Mezarlığı’ndaki tarihî değere sahip tescilli mezar taşlarının bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Osmanlı döneminden günümüze uzanan tarihî kimliğiyle önemli bir kültürel miras alanı olan Maltepe Merkez Mezarlığı’nda geçmiş dönem belediye başkanlarımızın mezarlarını da restore ederek hatıralarını Maltepe halkı ve gelecek kuşaklar için koruma altına alıyoruz.” diye konuştu. (26.09.2025)