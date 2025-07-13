Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yaz coşkusunu artırmak amacıyla “İlçe Şenlikleri” düzenliyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, en önemli hedeflerinden birisinin de Konya merkezdeki sosyal ve kültürel hayatın ilçelere de taşınması olduğunu vurgulayarak, bu manada ilçe şenlikleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Merkeze uzak 101 mahallede başlattıkları “Sinema Günleri”nden sonra ilçe şenlikleriyle de yazın daha eğlenceli geçeceğini kaydeden Başkan Altay, “Konya’mızın her köşesinde yaz coşkusunu hep birlikte yaşamak için birbirinden özel etkinlikler düzenliyoruz. 14 ilçemizde sporla, oyunla, yarışmalarla ve sürpriz hediyelerle dolu bir şenlik programı hazırladık. Kulu ile başlayan şenlikler 6 Eylül’e kadar her hafta sonu farklı ilçelerimizde gerçekleşecek. Hemşehrilerimizin bir araya gelerek dostluklarını pekiştirmesini, çocuklarımızın ve gençlerimizin enerjilerini keyifli aktivitelerle değerlendirmesini amaçlıyoruz. Sporla, oyunla ve eğlenceyle dolu bu etkinlikler, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecek. Tüm hemşehrilerimi bu neşe dolu şenliklere katılarak yazın tadını çıkarmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinliklere katılarak yazın tadını çıkaran çocuklar da arkadaşlarıyla birlikte çok eğlendiklerini ifade etti.

12-13 Temmuz’da Kulu ile başlayan Büyükşehir Belediyesi İlçe Şenlikleri; 19-20 Temmuz’da Cihanbeyli, 22-23 Temmuz’da Bozkır, 26-27 Temmuz’da Çumra, 29-30 Temmuz’da Sarayönü, 2-3 Ağustos’ta Ilgın, 14-15 Ağustos’ta Yunak, 16-17 Ağustos’ta Beyşehir, 23-24 Ağustos’ta Akşehir, 26-27 Ağustos’ta Kadınhanı, 31 Ağustos-1 Eylül Seydişehir, 5-6 Eylül tarihlerinde de Karapınar’da Konyalılarla buluşacak.