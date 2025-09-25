Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Bilecik- Kestel Mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda tamamladıkları alt- üst yapı ve sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, yürüttüğü fiziki belediyecilik çalışmalarıyla da dış mahallelerde yol kalitesini yükselterek ulaşımı daha konforlu hale getiriyor. Bu kapsamda Bilecik ve Kestel Mahalleleri arasındaki 11 kilometrelik alanda başlatılan altyapı ve sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kadınhanı Belediye Başkanı İrfan Karaca ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı ile birlikte modern ve güvenli bir hale kavuşan alanda incelemelerde bulundu.

BAŞKAN PEKYATIRMACI; “ALT YAPISIYLA, ÜST YAPISIYLA, SICAK ASFALT ÇALIŞMALARIYLA ÇOK NİTELİKLİ BİR YOL TEŞKİL EDİLMİŞ OLDU”

Selçuklu Belediyesi, dış mahallelerde ulaşım kalitesini artırmak amacıyla yürüttüğü fiziki belediyecilik çalışmalarına bir yenisini ekledi. Bilecik ve Kestel Mahalleleri arasındaki 11 kilometrelik bağlantı yolunda altyapı ve sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Yolun 9,5 kilometresi Selçuklu, 1,5 kilometresi ise Kadınhanı sınırları içinde yer alıyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kadınhanı Belediye Başkanı İrfan Karaca ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı ile birlikte tamamlanan yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Pekyatırmacı, “Alt yapısıyla, üst yapısıyla, sıcak asfalt çalışmalarıyla çok nitelikli bir yol teşkil edilmiş oldu. 8 metre genişliğindeki yol platformu, karayolları standardında hayata geçirildi. 57 milyon TL maliyetle tamamlanan bu yol, özellikle hafta sonları yoğun şekilde kullanılan Kestel piknik alanına ve Kadınhanı’na ulaşımı kolaylaştıracak” dedi.

Kadınhanı Belediye Başkanı İrfan Karaca ise Beykavağı Mahallesi’ndeki mesire alanının doğal güzellikleriyle bölge halkı için cazibe merkezi olduğunu belirterek, “Yolun iyileştirilmesiyle trafik güvenliği sağlandı. Bu yatırımın hem sosyal hem ekonomik katkı sağlayacağına inanıyoruz. Selçuklu Belediye Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.