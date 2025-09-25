İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Tahribatsız Muayene Sempozyumu’nun açılışında konuştu.İZMİR (İGFA) - İzmir, 28 ülkeden yaklaşık 150 katılımcıyı ağırlayan Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Tahribatsız Muayene Sempozyumu’na (NDT-CE 2025) ev sahipliği yapıyor. Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen ve Hyatt Regency İzmir İstinyepark’ta 26 Eylül’e kadar sürecek olan sempozyumda, yapıların hasar tespitinde tahribatsız muayene yöntemleri, afet sonrası hızlı müdahale stratejileri ve sürdürülebilir altyapı çözümleri ele alınıyor.

“İzmir’de 17 diri fay var, her biri yıkıcı potansiyele sahip”

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’in deprem riski yüksek bir şehir olduğunu vurgulayarak, “İl sınırlarımızda 17 diri fay bulunuyor. Her biri 6 ile 7.2 büyüklüğünde yıkıcı deprem üretme potansiyeline sahip. 2020’de yaşadığımız acı deneyim, kentimizin ne kadar hazırlıklı olması gerektiğini bir kez daha gösterdi” dedi.

YENİ DEPREM MASTER PLANI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Başkan Tugay, İzmir’in 1998–2000 yılları arasında hazırlanan Radius Projesi’nden bu yana ilk kez kapsamlı bir Deprem Master Planı çalışmasına başladığını duyurdu. Plan kapsamında sismik tehlike analizleri, yapı stoku envanteri, mikrobölgeleme, tsunami erken uyarı sistemleri ve tahliye haritaları gibi adımlar atılıyor. Tugay, “Afet Acil Durum Müdahale Planı’mızı tamamladık. Tüm birimlerimiz bu plan doğrultusunda çalışacak” dedi.

“PAYLAŞACAĞINIZ HER BİLGİYİ VE YENİLİĞİ ELE ALACAĞIZ”

Tugay, “Deprem gerçeğiyle yüzleşmek; bilimin ve teknolojinin sunduğu yeniliklerle çözüm üretmek demektir. Paylaşacağınız her bilgi ve yeniliği bu yaklaşımla ele alacağız” diyerek sempozyumun önemine dikkat çekti.

BAŞKAN TUGAY’A TEŞEKKÜR

NDT-CE 2025 Organizasyon Komitesi Eş Başkanları Prof. Dr. Ninel Alver ve Dr. Daniel Algernon, sempozyumun çevreye zarar vermeden güvenli altyapılar oluşturma konusunda yol gösterici olduğunu belirtti. Münih Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Christian Grosse ise tahribatsız muayene yöntemlerinin afetlere karşı dayanıklı yapılar inşa etmekteki rolünü anlattı.

İzmir İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Bengi Atak, 2020 depreminden sonra bina güvenliği farkındalığının arttığını ve yaklaşık 20 bin binanın incelendiğini aktardı.

Sempozyum boyunca teknik oturumlar, uygulamalı atölyeler, eğitimler ve sergi alanında son teknolojiler tanıtılacak.