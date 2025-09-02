Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Çocuk Tiyatrosu, sahnedeki başarılarına yenilerini ekliyor. “Paldır Güldür Şov” adlı oyunla 7. kez perde açan minik yetenekler, seyirciden yine tam not aldı.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi’nde keşfedilen yetenekler, aldıkları eğitimi sahnede başarıyla sergilemeye devam ediyor. Akademinin Çocuk Tiyatrosu bünyesinde drama eğitimi alan minik oyuncular, “Paldır Güldür Şov” adlı oyunla izleyicileri hem güldürdü hem de büyük alkış topladı. 7. kez perde açan oyun, Selçuklu Sanat Akademisi’nin çocukların sanatsal ve kişisel gelişimine sağladığı katkıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde sahnelenen oyuna yoğun ilgi gösterilirken, çocukların sahne performansı izleyicilerden tam not aldı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da tiyatroya katılarak çocukların sahne heyecanına ortak oldu.

Selçuklu Sanat Akademisi’nin ortaya koyduğu işlerle sanat vizyonunu her geçen gün daha da üst seviyelere taşıdığına vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Sanat Akademimizin çocuk tiyatro grubu artık kendilerini de aşmış vaziyette ve belki Türkiye'ye örnek olacak işler yapıyorlar. Hepsinin gözlerinden öpüyorum, muhteşemdiniz. Bu güzel oyunları bizlere hazırladıkları için ve çocuklarımızı bu denli güzel bir şekilde yetiştirdikleri için hocalarımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Konyamızda artık bir Sanat Akademisi var. Sanat Akademisi her yönden Konyamızın sanatına, kültürüne katkı sunuyor. Buradaki yapılan icraların hepsi aslında Konya'nın eseri. Konyamızda müzik, tiyatro alanında sanata gönül vermiş ve bu alanda kendini ifade etmek isteyen herkese Sanat Akademisi’nin kapıları sonuna kadar açık. Çocuklarımızı da yetişkinlerimizi de mutlaka Sanat Akademimize bekliyoruz ve inşallah burada yapılan çalışmalar neticesinde güçlü bir şekilde bu sahnede programları yapılmaya devam edilecek" diye konuştu.

Program çiçek takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.