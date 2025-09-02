DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Bursa Şubesi, Nilüfer Belediyesi önünde, ödenmeyen zam farkları ve haksız bireysel emeklilik kesintileri için basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Onur Al Keskin, işçilerin yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını belirtirken, Belediye Başkanı Şadi Özdemir de, "Emekçinin yanındayım" diyerek işçilere destek verdi.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Genel İş Sendikası Bursa Şubesi, Nilüfer Belediyesi çalışanlarının ödenmeyen Şubat, Mart ve Nisan zam farkları ile haksız yere kesilen Bireysel Emeklilik Sigortası (BES) ücretleri için belediye önünde basın açıklaması düzenledi.

Şube Başkanı Onur Al Keskin, belediye yönetiminin 1 Eylül’de ödenmesi gereken zam farkları için net bir tarih vermediğini belirterek, “Geçim sıkıntısının arttığı, okulların açıldığı bu dönemde haklarımız ödenmedi. Yönetim, emeğe bakış açısındaki sorunu gözler önüne seriyor. Yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız” dedi.

Keskin, siyasal iktidarın muhalif belediyelere baskı uyguladığını da vurguladı.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN DESTEK

Bu arada açıklamaya katılarak işçilere destek veren Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ise, “Belediye sizin, ben sadece bir memurum. Finansman dengesi bozuk, İller Bankası’ndan her ay yüzde 41 kesinti yapılıyor. Bu ayın 15’inde 8-8,5 milyon TL maaş dışı ödeme yapacağız, ancak olmayan parayı yatıramayız. Emeğin mücadelesinin yanındayım, işveren temsilciliğimi bir kenara bıraktım” diye konuştu.

Başkan Özdemir, çalışanların daha iyi koşullarda çalışması için çaba gösterdiklerini, eşitlik ilkesine bağlı kaldıklarını ve Nilüferlilere yakışır verimli çalışma beklediklerini kaydetti.