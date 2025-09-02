Huawei, 19 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te "Rüzgarı Yakala" Yenilikçi Ürün lansmanını gerçekleştirecek. Etkinlikte, son teknoloji fitness ve sağlık özellikleri sunan yepyeni HUAWEI WATCH GT 6 serisinin yanı sıra merakla beklenen akıllı telefon ve tablet ürünleri de tanıtılacak.PRNewswire / PARİS (İGFA) - Huawei, 2015 yılında akıllı giyilebilir cihazlar pazarına ilk girişinden bu yana, dünya çapında tüketiciler tarafından büyük beğeni toplayan geniş bir ürün yelpazesi sunmuştur. 2025 yılının Haziran ayı itibarıyla, şirket 200 milyondan fazla giyilebilir cihaz sevk etti. 2025'in ilk çeyreğinde, Huawei giyilebilir cihaz sevkiyatları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42,4 artış göstererek şirketi küresel giyilebilir cihaz pazarında birinci sıraya yerleştirdi [1].

Huawei, son on yılda çıkardığı ürünlerle inovasyonu teşvik ederek sektörün sınırlarını yeniden tanımlıyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan HUAWEI WATCH GT 5 Serisi, sağlık takibini daha kapsamlı hale getiren TruSense sistemi, uzun pil ömrü ve 100'ün üzerinde spor modu ile öne çıkmıştı. Yeni WATCH GT 6 Serisi'nin bu başarıyı daha da ileri taşıması beklenirken, hangi yeniliklerle geleceği 19 Eylül'de Paris'teki lansmanda duyurulacak.

Huawei'in akıllı saat portföyündeki WATCH Ultimate Serisi ise, dalıştan golfe ve açık hava aktivitelerine kadar özel modlarıyla macera tutkunlarına hitap eden bir seçenek sunuyor. Bu çeşitlilik, Huawei'nin amiral gemisi serileriyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiğini gösteriyor.

Huawei tabletler, öncü İpeksi Mat Ekran ve üretkenliği artıran gelişmiş araçlarıyla kullanıcıların ilgisini çekiyor. İpeksi Mat Ekran ve Nearlink destekli 3. Nesil M-Pencil, dijital okuma ve el yazısını daha doğal bir deneyime dönüştürürken; Huawei Notes ve GoPaint gibi uygulamalar, yaratıcılığı daha geniş bir kitle için erişilebilir hale getiriyor. Lansman etkinliği ile birlikte, küresel ölçekte başlatılacak GoPaint çizim yarışması Türkiye'den de başvurulara açık olacak ve yeni nesil yaratıcıların kendilerini ifade etmesine olanak tanıyacak.

Bu yıl, Huawei Tüketici Elektroniği Grubu'nun marka felsefesi ileriye doğru cesur bir adım atıyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen, piyasadaki ilk 3'e katlanır cihaz olan Mate XT ve taşınabilir bilgisayar deneyimini yeni bir seviyeye taşıyan MateBook Fold ile teknoloji konusunda öncülüğünü ortaya koyan Huawei, bu yaklaşımı giyilebilir teknolojilerde de ileriye taşımayı hedefliyor. Yaklaşan ürün lansmanı ile Huawei, dijital ve coğrafi engelleri aşan, yüksek kaliteli, modaya uygun ve teknoloji odaklı ürünler sunarak genç kullanıcılarla ilişkilerini derinleştirmeyi ve yeni yaratıcı toplulukların doğmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

