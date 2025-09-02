Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı ve Çayırova’da 7’den 70’e herkesin sporla buluşmasına olanak sunacak Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda çalışmalar hızla devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırovalı çocukların ve gençlerin, fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük önem veren ve bu doğrultuda ilçeye birçok spor yatırımı kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin vizyon projeleri arasında yer alan Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda çalışmalar hız kazanmış durumda. Atatürk Mahallesi’nde inşa edilen ve tamamlanmasıyla birlikte aynı anda 10 branştan ve toplamda 11 branştan sporcunun antrenman yapmasına olanak sunacak, bununla birlikte FİBA’nın uluslararası basketbol maçı oynanması standartlarına uygun bir basketbol sahasının Çayırova kazandırılmasını sağlayacak Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda ana basketbol sahasının tribün koltuk montajı başladı. Atatürk Mahallesi’nde inşa edilen projede aynı zamanda dev skorboard montajı da tamamlanmış durumda. Tribünlerde epoksi çalışmasının bitmesinin ardından, salon genelinde yalıtım imalatları sürüyor. Ayrıca salonda elektrik kablolama ve asansör montaj işleri de sürüyor.

NİCE SPORCU ÇAYIROVA’DAN YETİŞECEK

Çayırova’nın ikinci spor salonu olacak ve tamamlanmasının ardından 11 branştan sporcunun, spor ve antrenman yapmasına olanak sunacak proje, nice milli sporcunun Çayırova’dan yetişmesine de olanak sunacak. Birçok spor salonu imkanıyla sadece gençlere değil tüm Çayırovalılara hizmet edecek Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası, 7’den 70’e tüm Çayırovalıların faydalanabileceği bir şekilde tasarlandı.

BASKETBOL TAKIMINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesi tamamlandıktan sonra Çayırova’ya basketbolu sevdiren ve ilçeyi gururla Türkiye Basketbol Ligi’nde temsil eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’na da ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 3 bin 500 kişilik seyirci kapasitesiyle de Çayırovalı basketbolseverleri konuk edecek. Atatürk Mahallesi’nde 5 dönüm arazide inşa edilen Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nın en kısa sürede tamamlanarak Çayırovalıların kullanımına sunulması amaçlanıyor.