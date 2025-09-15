Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, dış mahalle muhtarlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçede hizmet kalitesini artırmak amacıyla düzenlenen geleneksel istişare ve değerlendirme toplantıları kapsamında dış mahalle muhtarlarıyla görüştü.

Toplantıda Selçuklu Belediyesi tarafından dış mahallere kazandırılan yatırım ve hizmetler değerlendirilirken muhtarlardan gelen görüş ve öneriler ele alındı.

Selçuklu’da yeni haftaya mahalle muhtarlarıyla istişare ve değerlendirme toplantılarında bir araya gelerek başladıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mahalle muhtarlarının belediyecilik hizmetleri yürütülmesinde kendilerine çok büyük katkıları olduğunu belirterek, "Ortak akıl ve istişare odaklı bir yaklaşımla mahallelerimizin ihtiyaçlarına yönelik hizmet ürettiğimiz muhtarlarımızla Selçuklumuza değer katmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile dış mahalle muhtarlarımızla bir araya geldiğimiz toplantılarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.