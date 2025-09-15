Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 8’nci PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı’na katılım sağlayan firmaların ve sektörün temsilcileriyle buluştu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bu yıl 8’inci kez düzenlenen PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Programa AK Parti Milletvekili Murat Kaya, 25, 26 ve 27. dönem Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, İstanbul Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube Başkanı Evrim Karaman, AFAD İl Müdürü Bekir Şen, SESOB Başkanı Hasan Alişan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan ve genel sekreter yardımcıları, ilçe başkanları, sektör temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

Fuara gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yusuf Alemdar, “8 yıldır düzenlediğimiz fuarımıza göstermiş olduğunuz ilgi için hepinize yürekten teşekkür ediyorum.Kendi bitki örtümüzü koruma, bu değerli emeği geleceğe taşıma konusundaki gayretiniz takdire şayandır. Verimli topraklarımız, emek veren insanımız, üretime katkı sunmak için çalışan tüm sektör paydaşlarımızla ne kadar gurur duysak azdır.İnanıyorum ki Sakarya, peyzaj ve süs bitkileri sektöründe Türkiye'nin lider şehirlerinden olmaya devam edecek” diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Murat Kaya da yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonuyla her alanda çalışmaya devam ettiklerini belirterek, “Ben öncelikle başta Başkanımız Yusuf Alemdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonla her alanda çalışmaya devam ediyoruz. Peyzaj sektörü de ülkemizde giderek gelişiyor. İnşallah bu alanda da yine çalışmalarımızı hep birlikte sürdüreceğiz. Ben inanıyorum ki gelecek yıl fuarımız çok daha büyüyerek yoluna devam edecektir” dedi.

Programda konuşan Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube Başkanı Evrim Karaman, fuarın sektör için büyük önem taşıdığını belirterek, “PSB Anatolia bizim için çok kıymetli. Ben bu fuarın ortak bir vizyon ve paydaşlık getireceğine inanıyorum. Genç arkadaşlarımıza tanınan bu fırsatlar da çok kıymetli. Emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

Program kapsamında, Peyzaj Mimarları Odası öğrenci tasarım ve uygulama yarışmasına katılan 19 üniversiteden öğrenciler sertifika ile ödüllendirildi. Yarışmada birinciliği Yeditepe Üniversitesi, ikinciliği Süleyman Demirel Üniversitesi, üçüncülüğü ise Ankara Üniversitesi kazandı.