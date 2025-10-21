Konya'da Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sırçalı Hotel, tarihi dokusu, özgün mimarisi ve hizmet kalitesiyle misafirlerinin ve turizm sektörünün dikkatini çekmeye devam ediyor.KONYA (İGFA) - Türkiye’nin ikinci büyük ‘Tescilli Yapı Taşıma İşi’ kapsamında Meram Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Sırçalı Hotel, tarihi dokusu, özgün mimarisi ve hizmet kalitesiyle Konya’nın turizmine yeni bir soluk kazandırmaya ve turizm sektörünün dikkatini çekmeye devam ediyor.



Ankara Turist Rehberleri Oda Başkanı Birsen Bulan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Ankara’dan gelen çok sayıda rehberle birlikte Sırçalı Hotel’i ziyaret etti.Ziyaret kapsamında misafirlere hem hotel hem de şehrin kültürel ve turistik noktaları tanıtıldı. Düzenlenen mini program ile katılımcılara sıcak bir ev sahipliği sunulurken, bölge turizmine dair görüş alışverişinde bulunuldu. Sırçalı Hotel gerek mimarisi gerek konsepti gerekse de hizmet kalitesi ile rehberlerden tam not aldı.

Sırçalı Hotel Genel Müdürü Ersin Çelikkanat, ziyarette otelin hedefleri ve hizmet anlayışı hakkında odanın yönetim kurulu üyelerine ve turist rehberlerine bilgi verdi.Otel olarak inanç, kültür ve tarih turizmine yönelen ziyaretçileri önceliklediklerini ve hedeflediklerini ifade eden Çelikkanat, “Sırçalı Hotel olarak bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduk. Rehberlerimizin Konya turizmine sağlayacağı katkılara gönülden inanıyor, bu tür iş birliklerinin şehrimizin tanıtımı açısından çok kıymetli olduğunu vurgulamak istiyoruz.” dedi.

Ankara Turist Rehberleri Odası Başkanı Birsen Bulan ise, Konya’daki bu özel buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sırçalı Hotel deneyimini “Muhteşem bir konakta ağırlanıyoruz” sözleriyle dile getiren Bulan açıklamasında şu görüşlere yer verdi; “Yönetim kurulumuz ve üyelerimizle birlikte Konya’dayız, Suriçi’nde Sırçalı Hotel’deyiz. Meram Belediyesinin kente kazandırdığı bu 21 odalı otel, kent estetiğine ve turizmine büyük katkı sunmuş. Biz turist rehberleri olarak böyle yerleri anlatırken büyük gurur duyuyoruz. Meram Belediyesine turizme olan katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.”