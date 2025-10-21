Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, okul bölgelerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yaya geçidi uygulamalarını sürdürüyor. Kentin birçok noktasında yapılan denetimlerde, okul çevrelerinde trafiğin yoğun olduğu alanlarda öğrencilerin güvenli şekilde karşıya geçmeleri için her sabah uygulama gerçekleştiriliyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Yapılan denetimlerde, yaya geçidinde öğrencilere yol vermeyen sürücülere cezai işlem uygulandı. Uygulama sırasında, yaya geçidinde karşıya geçmek isteyen öğrenciyi gördüğü halde durmayan bir şehir içi yolcu minibüsü, polis ekiplerinin uyarısıyla son anda durabildi. Ekipler, sürücüye trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza kesti.

Denetimlerde toplam 11 araca yaya geçidi ihlalinden 44 bin TL, 3 kamyona ise okul bölgesine giriş yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin TL para cezası kesildi. Böylece uygulama kapsamında toplam 47 bin TL cezai işlem uygulanmış oldu.

Uygulamaların bir aydan fazla süredir devam ettiğini belirten çevredeki vatandaşlar, denetimlerden memnun olduklarını ifade ederek, “Sürücüler polisleri görünce yayalara yol veriyor. Bu uygulamalar sayesinde artık yaya önceliğine alışmaya başladılar. Emniyet ekiplerine teşekkür ediyoruz.” dediler.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin okul gidiş geliş saatlerinde benzer uygulamaların kent genelinde sürdürüleceğini bildirdi.