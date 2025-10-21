E-ticarette satılan ayakkabı, oyuncak ve çantalarda tehlikeli kimyasallar tespit edildi; ithalatına kısıtlama getirildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu üç grub için posta ve hızlı kargo yoluyla Türkiye'ye girişine kısıtlama geldi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformlarında satılan ürünlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde endişe verici sonuçlar ortaya koydu.

Bakanlığa bağlı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimler ve laboratuvar analizleri sonucunda, incelenen 182 üründen 148’inin mevzuata aykırı ve güvensiz olduğu belirlendi.

TEHLİKELİ KİMYASALLAR TESPİT EDİLDİ

İncelemeye alınan ürünler arasında yer alan ayakkabılar, oyuncaklar ve saraciye ürünlerinde (çanta, bavul gibi), insan sağlığına zararlı fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi kimyasal maddelerin yasal sınırların çok üzerinde olduğu tespit edildi.

Bu ürün gruplarında uygunsuzluk oranı yüzde 81 olarak kaydedildi.

Tüketici sağlığını korumak ve kamu sağlığını tehdit eden ürünlerin dolaşımını önlemek amacıyla, Ticaret Bakanlığı yeni bir düzenlemeye gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20 Ekim 2025 tarihli ve 2025/11 sayılı Genelge ile, yüksek risk taşıyan bu ürünlerin "basitleştirilmiş gümrük beyannamesi" kapsamında posta ya da hızlı kargo yoluyla ülkeye girişleri kısıtlandı. Açıklamada, vatandaşların güvenli ürünlere ulaşması ve sağlığın korunması adına denetim faaliyetlerinin artarak süreceği vurgulanırken, “Ticaret Bakanlığı olarak, tüketici sağlığını korumaya, piyasa gözetimi ve denetim faaliyetleriyle vatandaşlarımızın güvenli ürünlere ulaşmasını temin etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadeleri yer aldı.