Ankara'da Keçiören Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlara ve ilçe halkına armağan edilen Keçiören Muhtarlar Derneği Hizmet Binası törenle açıldı.ANKARA (İGFA) - Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan’ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreni, Kızlarpınarı Caddesi üzerindeki Türkistan Parkı içinde yer alan binada yapıldı.

Törene; Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, İYİ Parti Keçiören İlçe Başkanı Haluk Baran, Anahtar Parti Keçiören İlçe Başkanı Hamza Serhat Yeniçeri, DEVA Partisi Keçiören İlçe Başkanı Ali Ölmez, Demokratik Sol Parti Keçiören İlçe Başkanı Tayfun Yazar, AK Parti Keçiören İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Er ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şerif Bayındır, Keçiören Muhtarlar Derneği Başkanı ve Aşağı Eğlence Mahalle Muhtarı Muhammet Ekrem Kılıç, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Keçiören mahalle muhtarları katıldı.

“BİRLİKTE ÜRETECEK, BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan Başkan Özarslan, “Muhtarlık, milletimizin kadim devlet geleneğini temsil eder. Bizim için kutsal ve değerlidir. Her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla, birlikte üretecek, birlikte yöneteceğiz. Muhtarlarımızla omuz omuza çalışacağımıza söz veriyorum” dedi. Özarslan, konuşmasında adalet, dürüstlük ve halkın hakkını koruma ilkeleriyle hareket ettiklerini vurguladı.

“BU YOLA BİRLİKTE ÇIKTIK”

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ise yaptığı konuşmada, “Biz bu yola birlikte çıktık. Başkanımız aday olduğu gün kendisine, ‘Başkanım, kazanacaksın ve biz bu başarının bir parçası olacağız.’ demiştim. Bugün burada bunu gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Kalecikli hemşehrilerimiz adına, Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan’a ve bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız için çok kıymetli bir hizmetin hayata geçmesinden dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Keçiören gibi büyük bir ilçede böylesine önemli bir projeyi hayata geçirmek büyük bir başarıdır.” ifadelerini kullandı.

“YERELDEN YÜKSELEN DEMOKRASİ ANLAYIŞINA İNANIYORUZ”

Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım da, “Bu dernek binamızın, muhtarlarımız arasında dayanışmayı güçlendireceğine, tecrübe paylaşımına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, yerelden yükselen demokrasi anlayışına inanıyor; muhtarlarımızın güçlendirilmesini, onların değerli çalışmalarında her zaman yanlarında olmayı önemsiyoruz. Bu vesileyle Keçiören muhtarlarımızın hizmet binası açılışının hepimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

“BAŞKANIMIZIN BU YAKLAŞIMI KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜZEL BİR ÖRNEĞİDİR”

Keçiören Muhtarlar Derneği Başkanı ve Aşağı Eğlence Mahalle Muhtarı Muhammet Ekrem Kılıç ise sunduğu hizmetlerden dolayı Başkan Özarslan’a teşekkür ederek şöyle konuştu: “Sayın Belediye Başkanımıza, Keçiören muhtarlarına verdiği destek ve bu güzel binayı ilçemize kazandırdığı için şükranlarımızı sunuyorum. Bu bina yalnızca bir yapı değil; biz muhtarların daha organize, daha etkili çalışabilmesi için önemli bir merkez olacaktır. Bu dernek binası hem dayanışmamızı güçlendirecek hem de ortak projelere imza atmamıza zemin hazırlayacaktır. Sayın Başkanımızın bizlere olan bu yaklaşımı, yerel yönetimlerde katılımcı demokrasinin güzel bir örneğidir.”

Protokol konuşmalarının ardından edilen dua eşliğinde kurdele kesilerek bina hizmete açıldı. Özarslan ve beraberindeki heyet, yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. Açılış töreninin ardından Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, mahalle muhtarlarını yemekli programda ağırladı.