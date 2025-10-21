Ordu Büyükşehir Belediyesi, 6,5 yılda 86 km yolu konfora kavuşturduğu Gölköy ilçesinde 3 mahalleye hitap eden güzergahta sıcak asfalt çalışması başlattı. ORDU (İGFA) - Ordu uzun yıllar yol hayali ile yaşayan vatandaşlar “Bu bizim için çok büyük bir hizmet. Hilmi Güler Başkanımızdan Allah razı olsun” dediler.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında başlatılan yol seferberliği sürüyor. Belirli bir plan ve program çerçevesinde bir bir mahalleleri konfor ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi Gölköy ilçesinde çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Aydoğan-Bayıralan-Direkli Mahallesi’ne hitap eden aynı zamanda Kabataş ve Gürgentepe’ye de bağlantı sağlayan güzergahta çalışan ekipler burada sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

Çalışmaların devam ettiği yol Gölköylü vatandaşlar tarafından yıllarca beklendi. Alınan hizmet karşısında memnuniyet duyan vatandaşlar, hizmeti sevinçle karşıladılar.

“BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR HİZMET”

Yıllar süren hasretin sonra erdiğini ifade eden vatandaşlar Başkan Güler’e teşekkür ettiler.

Mahalle sakinleri şöyle konuştular:

“Allah’a şükür yolumuz yapılıyor. Bu yolu çok uzun süre bekledik. Eskiden yolumuzdan zor geçiyorduk. Zahmetli bir yoldu. Şimdi yolumuz çok güzel oldu. Bu bizim için çok büyük bir hizmet. Hilmi Güler Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu yola kavuşturduğu için Allah başkanımızdan razı olsun.”