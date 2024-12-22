Konya'da Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hizmete başlamak için gün sayanSahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi Suriçi Çarşısı 1. Etabı’nda incelemelerde bulundu.KONYA (İGFA) - Konya'nın Meram ilçesinde inşaatı denetleyen ve süreç hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kış şartlarına rağmen çalışmaları hızla devam eden etabın 2025’in ilk yarısında tamamlanarak hizmete başlayacağını duyurdu.



Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sona yaklaşılan Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi Suriçi Çarşısı 1. Etabı’nda incelemelerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Meram Belediyesi ile Emlak Planlama ve Proje Hizmetleri A.Ş (EPP) işbirliği ile yapımı gerçekleştirilen 1. etap inşaatını denetleyen ve süreç hakkında bilgi alan Başkan Kavuş, kış şartlarına rağmen inşaatı hızla devam eden etabın 2025’in ilk yarısında tamamlanarak hizmete başlayacağını duyurdu.

BAŞKAN KAVUŞ; “TAMAMLANAN ETAPLAR VATANDAŞLARIMIZDAN BÜYÜK RAĞBET GÖRDÜ”

İncelemeleri sonrası proje ve çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Kavuş, Suriçi Çarşısı kapsamında ikinci ve tescilli ada etaplarının tamamlandığını hatırlatarak, “Proje kapsamında ilk tamamlanan 2. Etap’ta tapular devralındı, hak sahiplerine anahtarları teslim edildi. Dükkanlar dolmaya, işyerleri dizayn edilmeye başlandı. Tamamladığımız etapların vatandaşlarımızdaki karşılığını görünce çalışma azmimiz de artıyor. Kış aylarındayız ama çalışmalara hız kesmedendevam ediyoruz. Türkiye’de Hasankeyf’ten sonra en fazla tescilli binanın taşındığı ‘Tescilli Ada Etabımız da tamamlandı, hizmet vermek için gün sayıyor. Geçmiş ile bugünü buluşturan bu alan Konya kültür ve medeniyetini en güzel şekilde yansıtan bölgelerden biri oldu. Gerek hemşehrilerimiz gerekse şehir dışından gelen tüm misafirlerimizin dikkatini ve beğenisini kazanacak.” diye konuştu.

İnceleme yaptığı ve süreç hakkında bilgi aldığı 1. etap ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Kavuş, 1. etabın hizmete başlamasıyla Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yüzde 50'den fazlasının da tamamlanmış olacağını söyledi. Şükran Projesi kapsamında devam eden diğer etaplar hakkında da bilgi verdiğini ifade eden Kavuş, şu anda özellikle Larende Kapısı’nın bulunduğu bölgede çalışmalara başlandığını ifade ederek, “Konya Büyükşehir Belediyemiz, Müzeler Müdürlüğümüz ve Meram Belediyemiz işbirliğinde LarendeEtabı’nda gerçekleştirilen çalışmalarda önemli mesafe katettik. Kapının ayakları ortaya çıktı, diğer taraftan kazı çalışmaları devam ediyor. Sahib Ata Camii’nin karşısında bulunan bu kapıdan Suriçi Çarşısı’na girilecek. Bu çalışmalarla, Bizans, Roma,Selçuklu ve Osmanlı döneminden bu zamana kadar olan tüm medeniyetlerin beşiği ve merkezi olan bu yeri canlandırmış, şehrin ticaretini ve sosyal hayatını da yeniden renklendirmiş olacağız” dedi.