Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da ambulans kazasında hayatını kaybeden 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı için taziye mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Muğla’da Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kardeşimizin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı. Vefat eden personelimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1870763302726582617