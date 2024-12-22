Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da ambulans kazasında hayatını kaybeden 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı için taziye mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Muğla’da Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kardeşimizin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı. Vefat eden personelimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı
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