Konya'da Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İhsan Özkaşıkçı İlkokulu ‘Tasarım Beceri Atölyesi’nin açılışında öğretmen ve öğrencileri yalnız bırakmadı. Atölye çalışmalarına başlayan çocuklar, maharetlerini sergiledi.KONYA (İGFA) - Konya'nın Meram ilçesinde okula gelişlerinde öğrenciler tarafından çiçeklerle ve sevgi seliyle karşılanan Kaymakam Dr. Yılmaz ile Başkan Kavuş, Tasarım Beceri Atölyesi için çocukların hazırladığı müzik ve pandomim gösterisini ilgiyle izledi.

Meram İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Kocagöz’ün de katıldığı etkinlikte gösterilerin ardından İhsan Özkaşıkçı İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından yaptırılan atölyenin açılışı gerçekleştirildi.

Çocukların becerilerine hayranlığını ifade eden Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz atölyenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bu tür atölyeler sayesinde çocukların pek çok açıdan önemli bir imkana kavuştuğuna dikkat çeken Kaymakam Yılmaz, Meram’da eğitime verilen değer ve önceliğin takdire şayan olduğunu belirtti. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise genç nesillerin zihinsel gelişimlerine hız verecek ve tasarım yeteneklerini geliştirecek atölyenin çocuklara yeni ufuklar kazandıracağına dikkat çekti. Meram’da eğitimin el birliği ile çağdaş standartları büyük ölçüde yakaladığına dikkat çeken Başkan Kavuş; “Bugünün küçük elleri, geleceğin büyük eserlerine imza atacak. Bu gelişim sürecinde bizler daima onların yanında olacağız. Meram Belediyesi olarak, eğitime ve gençlerimizin kişisel gelişimine katkı sağlayan projelere her zaman destek vermeye devam edeceğiz.” diye konuştu.