Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin geleneksel tatlarından Konya Kifayesi’nin, coğrafi işaret tescili alarak Konya’nın 78. tescilli lezzeti olduğunu duyurdu. Başkan Altay, “Kadim mutfağımızı gelecek nesillere taşımaya ve dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde yürütülen coğrafi işaret çalışmalar neticesinde, Konya’ya has bir lezzet daha tescillendi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın gastronomi mirasının, geleneksel tatlardan biri olan Konya Kifayesi ile bir kez daha taçlandığını ve coğrafi işaret tescili alan 78. ürün olduğunu duyurdu.

Başkan Altay, tarihi yüzyıllara dayanan bu özel tadın, şehrin zengin mutfak kültürünün bir yansıması olarak tescillenmesiyle Konya'nın sadece bir ticaret, tarım ve üniversite şehri değil; aynı zamanda bir turizm şehri olarak da öne çıkmasına katkı sağladığını belirtti.

Başkan Altay, “2020 yılından bu yana yürüttüğümüz çalışmalarla, şehrin mutfak mirasını titizlikle korumayı prensip edindik. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizi bu alandaki 9 menşe adı ve 69 mahreç işareti ile Türkiye’nin en fazla tescilli ürüne sahip şehirlerinden biri haline getirdik. Kadim mutfağımızı gelecek nesillere taşımaya ve dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun” dedi.

KONYA MUTFAĞINDAN DÜNYA MUTFAKLARINA

Konya’nın lezzetleri, yalnızca Türkiye’nin değil, tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Konya Kifayesi gibi ürünler, yüzyıllardır sofralarda yer bulan tatların ne kadar köklü bir geçmişe sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Bu değerler, şehrin kültürel zenginliğinin mutfak aracılığıyla dünyaya tanıtılmasında önemli bir rol oynuyor.

KONYA’NIN TESCİLLİ LEZZETLERİNE YENİLERİ EKLENECEK

Konya İrmik Helvası, Bamya Çorbası, Etliekmek, Tandır Kebabı gibi pek çok tescilli lezzet, Konya’nın mutfak kültüründeki zenginliği ortaya koyuyor. Tarih ve lezzeti bir arada sunan eşsiz yemekleriyle Türkiye’nin gastronomi başkentlerinden biri olarak anılan Konya’da yakın zamanda, tescil almayı bekleyen üç yeni ürünle bu liste daha da genişleyecek.

KONYA KİFAYESİ TARİFİ:

Malzemeler: 1 kg meyve (armut, ayva, elma, şeftali, vişne, kayısı) - Konya’da yaygın olarak armut kullanılır. 400 ml su, 170 gram beyaz şeker, 1 adet yıldız anason, 1 adet çubuk tarçın, 3 gram zerdeçal, 26 gram toz şeker (sos için)

Meyveler yıkandıktan sonra vişne dışındaki meyvelerin çekirdekleri çıkarılır, kabukları soyulup dilimlenir. Derin bir kapta su kaynatılıp içerisine meyveler ile birlikte isteğe bağlı olarak anason, tarçın ve zerdeçal eklenir. Meyveler yumuşayıncaya kadar kaynatıldıktan sonra şekeri eklenip 5 dakika daha kaynatılır ve ocaktan alınıp soğumaya bırakılır. Sos olarak küçük bir tavada şeker eritilip karamelize edilerek meyvelerin üzerine dökülerek servis edilir.