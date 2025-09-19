Konya Meram Belediyesi, Dünya Temizlik Günü kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

KONYA (İGFA) - Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği etkinliğe özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte katılımcılar hem yaptıkları yürüyüş hem de gerçekleştirdikleri temizlikle çevre ve doğa bilincine dikkat çektiler.

Meram Belediyesi, ‘Dünya Temizlik Günü’ kapsamında bu yıl da anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği etkinliğe yoğun katılım gösteren gençler, çevre bilincine ve doğa sevgisine dikkat çekti.

Etkinlik kapsamında katılımcılar, Meram Son Durak’tan başlayarak Kızlar Kayası ve Dere Mahallesi güzergâhında hem yürüdüler hem de çevredeki çöpleri toplayarak örnek bir farkındalık sergilediler. Let’s Do It (Hadi Yapalım) Derneği çatısı altında düzenlenen Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl gerçekleştirilen etkinlikte Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da doğaseverlere ve çevre hassasiyeti gösteren gençlere eşlik etti.

BAŞKAN KAVUŞ: “GELECEK NESİLLER İÇİN ÇEVREYİ KORUMAYA MECBURUZ”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Dünya Temizlik Günü ve Meram Belediyesinin etkinliği ile ilgili yaptığı açıklamada, bu noktada ortaya konan duyarlılığın kıymetine dikkat çekerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Konya Meram Belediyesi olarak temiz bir çevre için gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Kavuş, “69 mahallede 350 bini aşan nüfusumuzun atıklarını düzenli olarak topluyor, günlük 500 tona yakın evsel çöpü bertaraf ediyoruz. Bunun yanında sıfır atık projeleriyle örnek adımlar atıyor, temizlik çalışmalarını yalnızca rutin değil, ekstra çaba ve ekiplerle sürdürüyoruz. Gayemiz, çevre sorunlarını en aza indirmek, geleceğe temiz bir Meram bırakmak.” dedi.

BAŞKAN KAVUŞ; “TÜM KESİMLER DUYARLI OLMALI”

Başkan Kavuş, çevre duyarlılığının yalnızca belediyelerin değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna vurgu yaparak sözlerine şöyle devam etti; “İklim krizinin her geçen gün etkisini artırdığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu nedenle doğamızı korumak, çevresel zararları azaltmak ve atıksız bir gelecek için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Dünya Temizlik Günü vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki, temiz bir çevre topyekûn bir hassasiyetle mümkündür. Ben de tüm hemşehrilerime çağrıda bulunuyorum: Gelin, daha yaşanabilir bir Meram ve daha temiz bir dünya için el ele verelim.”

Etkinlik, katılımcıların renkli görüntüler eşliğinde yaptıkları yürüyüş ve günün anısına çekilen toplu fotoğrafla son buldu.