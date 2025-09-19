Hazine ve Maliye Bakanlığı, kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçmiş ödenmemiş borçları olan mükelleflerin listelerini açıklayacak. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, bu listelere, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzeri borcu bulunan ya da bu tutar ve üzerinde kesinleşmiş vergi ve cezası olan mükellefler dahil edilecek.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ni yayımladı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5’inci maddesine dayandırıldı. Kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçmiş ödenmemiş borçların açıklanmasına ilişkin usullere göre bu yıl yapılacak açıklamalar, 5 milyon TL ve üzeri borcu olan mükellefleri kapsayacak.

Buna göre borçlu mükelleflerin listeleri 1-15 Aralık 2025’te vergi dairelerinde ilan yoluyla, 16-30 Aralık 2025’te Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanacak.

31 Aralık 2024 itibarıyla vadesi geçmiş ve 27 Kasım 2025’e kadar ödenmemiş vergi ve cezalar ile 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 arasında kesinleşen tarhiyatlar dikkate alınacak.

Her vergi dairesinde 5 milyon TL ve üzeri borçlar açıklanacak.

Tahsil edilemeyen veya tahsil kabiliyeti olmayan alacaklar için listelerde “Alacağın tahsil kabiliyeti bulunmamaktadır” ifadesi yer alacak.

Öte yandan 2004 öncesi büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlara ait takas/mahsup başvuruları, 2011-2023 yıllarında yapılandırılan alacaklar ve Kahramanmaraş depremi nedeniyle mücbir sebep hali devam eden mükelleflerin borçları açıklanmayacak. Söz konusu tebliğ ayrıca, sahte veya yanıltıcı belge düzenleyenlerin meslek odalarına bildirilmesini de düzenliyor.

Tebliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.