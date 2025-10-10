Konya'da Meram Belediyesi'nin eğitimde örnek projesi Meram Gelişim Akademisi (MEGA), güz dönemi atölyeleriyle Meramlı çocuk ve gençleri yeniden buluşturuyor.Bilimden sanata, teknolojiden müziğe uzanan geniş bir yelpazede hazırlanan güz dönemi atölye kayıtları 13 Ekim Pazartesi günü sona erecek.KONYA (İGFA) - Konya'da Meram Belediyesinin eğitimde örnek projesi Meram Gelişim Akademisi (MEGA), yeni dönem eğitimleriyle Meramlı çocuk ve gençleri yeniden buluşturuyor.

Bilimden sanata, teknolojiden yapay zekaya uzanan geniş bir yelpazede hazırlanan güz dönemi atölye kayıtları 13 Ekim Pazartesi günü sona erecek. Başvurular, meramgelisim.com adresi üzerinden yapılabilecek.

GÜZ DÖNEMİ ATÖLYELERİ YİNE DOPDOLU

Eğitim ve gelişim alanında örnek gösterilen Meram Gelişim Akademisi, her dönem olduğu gibi bu dönemde de gençleri bilgiyle, üretimle ve sanatla buluşturacak.

Güz dönemi boyunca gerçekleştirilecek eğitimlerle öğrenciler, hem kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak hem de ilgi duydukları alanlarda profesyonel eğitim alma fırsatı yakalayacak. 15 Ekim 2025 Çarşamba günü başlayacak eğitimlerde şu atölyeler bulunuyor; Bilim ve Fen Atölyesi (8-12 yaş), Resim Atölyesi (8-15 yaş), Gitar Atölyesi (8-25 yaş), Piyano Atölyesi (8-13 yaş), Bağlama Atölyesi (9-25 yaş), İngilizce Atölyesi (8-25 yaş), Kodlama Atölyesi (8-14 yaş), Drama Atölyesi (8-20 yaş), Yapay Zekâ Atölyesi (14-17 yaş), Grafik Tasarım Atölyesi (14-25 yaş).

BAŞKAN KAVUŞ’TAN MERAM GENÇLİĞİNE DAVET; “GELECEĞİNİZİ MEGA İLE İNŞA EDİN”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meramlı çocukları ve gençleri MEGA atölyelerine katılmaya davet ederek, MEGA’da, bilimden sanata, teknolojiden kişisel gelişime kadar pek çok alanda nitelikli eğitimler sunduklarını, eğitimin sadece okul sıralarında değil, hayatın her alanında devam eden bir süreç olduğunu söyledi. Başkan Kavuş, Meram Belediyesi olarak, çocukların hayallerine ulaşmaları için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceklerini belirtti.