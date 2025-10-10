Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni sezon perdesini çocuklara ve ailelere umut dolu bir hikâyeyle açtı. “Kusursuz Dünya’ya Yolculuk” adlı müzikal, SDKM Büyük Sahne’de yapılan prömiyerle seyirciyle buluştu.KOCAELİ (İGFA) - Yazar Özlem Saraç’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Gaye Cankaya’nın üstlendiği oyun; teknolojiyle iç içe büyüyen çocuklara hem renkli hem düşündürücü bir mesaj veriyor. Kiraz’ın “Kusursuz Dünya” adlı bilgisayar oyununun büyülü dünyasında çıktığı macera; sanal, gerçek ve masal dünyalarını iç içe geçirerek, çocuklara hayal gücünün sınırlarını keşfetme fırsatı sunuyor.

“Pinokyo”, “Hansel ve Gretel” ve “Uyuyan Güzel” gibi sevilen masal kahramanlarının da yer aldığı müzikal tiyatro; eğlenceli olduğu kadar öğretici yönüyle de dikkat çekiyor. “Kusursuz Dünya’ya Yolculuk”, çocukların merakla takip edeceği, ailelerin ise gönül rahatlığıyla izleteceği bir yapım olarak sezon boyunca sahnede olacak.

GÜÇLÜ KADRO, RENKLİ SAHNE

Oyunun yaratıcı kadrosunda müzikte Cem Kahraman ve Efkan Develi, koreografide Taner Güngör, dekor tasarımında Efter Tunç, kostüm tasarımında Nalan Alaylı, ışık tasarımında Yakup Çartık, genel sanat yönetmenliğinde ise Aydın Sigalı yer alıyor. Sahne kadrosunda ise Ezgi Özbalı, Güliz Gençoğlu, Utku Oğuz, Ahmet Buğra Karakoyun, Duygu Mine Özcan, İbrahim Aydın, Sevcan Kuş Efe, Sinemsu Özdemir Bağlam, Aytek Mete Elgün ve Çağla Akarsu bulunuyor.

“Kusursuz Dünya’ya Yolculuk”, 10-11 Ekim tarihlerinde SDKM Büyük Sahne’de, 22 Ekim’de ise Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi’nde minik izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.