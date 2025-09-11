Konya'da Meram Belediyesi ile Afyonkarahisar’ın Nuribey Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile Nuribey Belediye Başkanı Halil Kaya’nın imzalarıyla resmiyet kazanan protokolle, iki ilçe arasındaki işbirliği açısından önemli bir köprü kurulmuş oldu.KONYA (İGFA) - Meram Belediyesi ile Afyonkarahisar’ın Nuribey Belediyesini kardeş yapan protokol Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile Nuribey Belediye Başkanı Halil Kaya tarafından atıldı. İmzalarla resmiyet kazanan protokol, iki ilçe arasında dostluk, iş birliği ve kültürel dayanışmanın önünü açacak. Kendisi de Nuribeyli olan Mülkiye Müfettişi Mehmet Demiral da protokolün imza töreninde belediye başkanlarını yalnız bırakmadı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Afyon’un güzide ilçelerinden biri olan Nuribey ile kardeşlik bağlarını resmileştirmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Atılan imzanın sadece bir protokol değil, gönüller arasında kalıcı bir köprü de inşa ettiğini ifade eden Başkan Kavuş, bu süreçte ortak değerleri ön plana çıkararak, geleneksel ve tarihi bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Nuribey Belediye Başkanı Halil Kaya ise kardeşlik protokolünden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iş birliğinin kültürden eğitime, turizmden gençlik çalışmalarına kadar pek çok alana değer katacağına inandığını söyledi.