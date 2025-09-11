İzmir Büyükşehir Belediyesi, personel alımlarında yeni bir sistem başlatıyor. Meslek Fabrikası’nın bazı branşlarındaki eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler, artık Nitelikli İstihdam Havuzu’na dahil edilecek.İZMİR (İGFA) - İzmir’in iş gücü piyasasına nitelikli eleman kazandırmak ve yurttaşların istihdama erişimini kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, personel alımında örnek bir projeyi hayata geçiriyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından sosyal politika çalışması olarak yürütülecek uygulama kapsamında, Meslek Fabrikası’nda başlatılacak bazı eğitimlerden başarıyla mezun olanlar, Nitelikli İstihdam Havuzu’nda yer almaya başlayacak. Personel ihtiyacı duyulması durumunda, havuzda bulunan adaylarla görüşmeler yapılacak. Objektif kriterlere göre yürütülecek süreç sonunda, Meslek Fabrikası’nda eğitim alan kursiyerlerin işe alımı gerçekleştirilecek.

İlk aşamada Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmak için bahçe bakımı, sulama ve budama; Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmak için parke taşı ve bordür ustalığı; Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmak için de sıvacılık eğitimleri için kayıtlar başladı. Eğitimlere katılmak için 18 yaşını doldurmuş ve okuryazar olmak şartları aranıyor. Parke taşı ve bordür ustalığı eğitimi 50 saat, sıvacılık eğitimi 70 saat, bahçe bakımı, sulama ve budama eğitimleri ise 90 saatlik bir süreci kapsıyor. Tüm eğitimlerde 4 saat iş sağlığı ve güvenliği, 6 saat de kurum kültürü eğitimi verilecek. Eğitimler hakkında detaylı bilgi ve başvuru için https://www.ibbmeslekfabrikasi.com/ adresi ziyaret edilebiliyor. Son başvuru tarihi ise 15 Ekim olarak belirlendi.

ŞEFFAFLIK, LİYAKAT VE FIRSAT EŞİTLİĞİ İLKESİ

Hem Nitelikli İstihdam Havuzu projesi hem de eğitimler hakkında bilgi veren Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, “Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak kentin ekonomik kalkınmasını güçlendirmek adına nitelikli insan kaynağı yetiştirmek üzere ücretsiz kurslar açıyoruz. Kursların sonucunda uluslararası geçerliliği olan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriyoruz. Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın şeffaflık, liyakat ve fırsat eşitliği ilkelerini önceliklendirdiği yeni bir istihdam politikasına geçiş yapıyoruz. Bu kapsamda özellikle teknik personel önce eğitim alıp ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan bir havuza dahil edilecek. Eğitimlerini tamamlayan tüm nitelikli kişiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin personel ihtiyacı olduğunda işe alınmak üzere havuzda bulunan potansiyel birer belediye personeli haline gelmiş olacak” dedi. Kapı, kursların hangi tarih ve saat aralığında olacağının https://www.ibbmeslekfabrikasi.com/ adresi üzerinden paylaşılacağını sözlerine ekledi.