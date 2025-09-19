İzlanda’nın ulusal hava yolu Icelandair, Ağustos ayında taşıdığı 608 bin yolcuyla geçen yılın üzerinde bir performans sergiledi. İzlanda’ya yönelik yolculuklarda yüzde 21 artış görülürken, doluluk oranı yüzde 87,1 olarak gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - Icelandair, Ağustos ayında da güçlü bir performans sergileyerek yolcu sayısında artış kaydetti.

Ağustos ayında toplamda 608 bin yolcu taşıyan şirketin yolcu trafiğinde artışı, İzlanda’ya ve İzlanda’dan yapılan uçuşlara stratejik odaklanmasının bir sonucu oldu. Ağustos'ta doluluk oranı yüzde 87,1 seviyesinde gerçekleşirken, yılın ilk 8 ayında toplam yolcu sayısı 3,4 milyona ulaştı ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış sağlandı.

Icelandair Başkanı ve CEO’su Bogi Nils Bogason, sonbahara, yolcularıyla birlikte hem kendi uçuş ağında, hem de partner hava yollarımız üzerinden sunulan 5 yeni ve heyecan verici destinasyonla güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Öte yandan Ağustos ayında yolcuların yüzde 40’ı İzlanda’ya, yüzde14’ü İzlanda’dan, yüzde 42’si aktarmalı olarak, yüzde 4’ü ise ülke içinde seyahat etti. İzlanda çıkışlı yolculuklarda yüzde 7, iç hatlarda ise yüzde 5 artış kaydedildi. Operasyonel performans da güçlü seyrini sürdürdü; zamanında varış oranı yüzde 80,9 olarak gerçekleşti. Leasing iş kolunda satılan blok saatler yüzde 30 artarken, aynı dönemde ton-kilometre başına düşen karbon emisyonları yüzde 4 oranında azaldı.