Karatay Belediyespor’un milli sporcusu Burak Demirci, Bulgaristan’da düzenlenen Trampolin Cimnastik International Tournament’ta 13-14 Yaş Erkekler Kategorisinde altın madalya kazanarak hem Türkiye’ye hem de Karatay’a büyük bir gurur yaşattı.KONYA (İGFA) - Bulgaristan’da düzenlenen Trampolin Cimnastik International Tournament büyük bir heyecana sahne oldu.

Organizasyonda milli cimnastikçiler 2’si altın olmak üzere toplam 5 madalya kazanarak Türkiye’ye gurur yaşattı.

Karatay Belediyespor da bu önemli organizasyonda başarısını taçlandırdı. Kulübün milli sporcusu Burak Demirci, 13-14 Yaş Erkekler Kategorisinde elde ettiği altın madalya ile Karatay’ın adını bir kez daha uluslararası arenaya taşıdı.

BAŞKAN KILCA: BU BAŞARILAR GENÇLERİMİZ İÇİN İLHAM KAYNAĞI

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Burak Demirci’nin başarısının hem Karatay hem de Türkiye için büyük bir gurur olduğunu vurgulayarak milli sporcuyu tebrik etti.

Başkan Kılca açıklamasında, uluslararası arenada önemli başarılarla adından söz ettiren sporcularla gurur duyduklarını belirterek, "Onların azmi ve disiplinleri, gelecek nesiller için güçlü bir ilham kaynağıdır. Bu tür başarılar gençlerimizin özgüvenini artırmakla kalmıyor, onları daha büyük hedeflere yönlendiriyor. Hedefimiz daha fazla uluslararası başarıya ulaşmak ve bu yolda emin adımlarla ilerlemektir. Katıldığımız birçok organizasyondan sporcularımız ödüllerle dönüyor. Karatay Belediyesi olarak gençlerimizi hem Konya sporuna hem ülke sporuna hem de hayata en iyi şekilde hazırlıyoruz" diye konuştu.