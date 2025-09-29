Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya ve Bosna Hersek arasındaki ticaretin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Konya Ticaret Odası öncülüğünde Konyalı iş insanlarıyla birlikte Teşanj 19. Uluslararası Ticaret Fuarı’na katıldı.KONYA (İGFA) - Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya ile Bosna Hersek arasında ticaretin gelişmesine katkı sağlamak için Konyalı iş insanlarıyla birlikte Teşanj’da düzenlenen 19. Uluslararası Ticaret Fuarı'na katıldı.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve Konyalı iş insanlarıyla birlikte Bosna Hersek'in sanayi şehirlerinden Teşanj’da düzenlenen fuarda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın sanayi, tarım ve teknoloji gücüyle Bosna Hersek ile ortak projelerde önemli roller üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

Başkan Altay, iki ülke arasındaki dostluğun ve tarihi bağların çok güçlü olduğuna dikkati çekerek, “Konya ile Bosna Hersek arasındaki ticareti geliştirmek amacıyla, Konya Ticaret Odamız öncülüğünde; Valimiz İbrahim Akın ve Konyalı iş insanlarımızla birlikte Teşanj 19. Uluslararası Ticaret Fuarı’na katıldık. Coğrafyanın ötesine uzanan kardeşlik bağımızı ticaret ve yatırım alanında daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdić ve belediye başkanlarımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konya Valisi İbrahim Akın da Konya’dan 17 firmanın katılımıyla 19’uncusu düzenlenen Teşanj Uluslararası Ticaret Fuarı’nın hayırlı olmasını dileyerek, “Türkiye’mizin ve Konya’mızın sanayideki güçlü yükselişi, Bosna’nın yeni sanayi atılımıyla birleştiğinde ortaya çıkan sinerji, ticaret köprüleriyle birlikte gönül köprülerini de pekiştirmektedir” diye konuştu.

Programa, Türk ve Boşnak iş insanlarının yanı sıra Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Denis Zvizdic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki ile Bosna Hersekli üst düzey yetkililer katıldı.

VALİ AKIN VE BAŞKAN ALTAY ÇEŞİTLİ ZİYARETLERDE BULUNDU

Bosna Hersek’te ikili temaslarda da bulunan Vali Akın ve Başkan Altay, Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Dr. Denis Zvizdić ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Vali Akın ve Başkan Altay, İliyaş Belediye Başkanı Amar Dovadžija, Saraybosna Belediye Başkanı Samir Avdić ve Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendic ile de bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomi, tarım ve sanayi gibi konular başta olmak üzere iş birliklerinin geliştirilmesi konuları ele alındı.