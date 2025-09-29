Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından turistlerin ve şehirdeki vatandaşların tarihi, kültürel değerleri, destinasyonları keşfetmesini sağladığı gezi programları tüm hızıyla devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi gençlerin şehrin kültürel, tarihi ve doğal destinasyonlarını keşfetmesini sağladığı organizasyon kapsamında Sakarya İpekyolu Kültür ve Dayanışma Derneği ile Sakarya Üniversitesi ÜNİAK ÖğrenciTopluluğuüyelerine unutulmaz bir gezi deneyimi yaşattı.

Organizasyonun son misafirleri ise Sakarya İpekyolu Kültür ve Dayanışma Derneğiile Sakarya ÜniversitesiÜNİAK Öğrenci Topluluğu üyelerioldu. Misafirler oldukça keyifli bir gezi deneyimi yaşadı.

Şehrin tarihi ve kültürel destinasyonlarının ziyaret edildiği programlarda Tarihi Taraklı ilçesi ziyaret edildi.

Taraklı’da bulunan tarihi çınar başta olmak üzere Yunus Paşa Cami, Tarihi Taraklı Evleri ve Çamaşırhane-Hamamlar keşfedildi. Bir diğer programda ise Üniversite Topluluğu öğrencilerinden oluşan 67 kişilik grup güney rotasında eşsiz bir keşif yaptı.

Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı’nda yürüyüş yapan öğrenciler, günüAlifuatpaşa’da bulunan 2. Bayezid Köprüsü,Pamukova Esentepe Parkziyaretiyle sonlandırdı.