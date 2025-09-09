Konya Karatay Belediyesi, Türkiye Tenis Federasyonu Konya İl Temsilciliği ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen “Sonbahar Tenis Turnuvası Konya Şampiyonası” büyük bir coşku ve katılımla tamamlandı.

KONYA (İGFA) - Konya’nın en büyük kapalı tenis tesisi olan Karatay Kapalı Tenis Kortu’nda 3-7 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvada; 8, 9, 10, 12, 14 ve 16 yaş kategorilerinde kadın ve erkek sporcular mücadele etti.

Renkli görüntülere sahne olan müsabakaların ardından sporcular kupa ve madalya için ter döktü. Çekişmeli karşılaşmalar sonunda dereceye giren genç yeteneklere ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

“Sonbahar Tenis Turnuvası Konya Şampiyonası” finalinde konuşan Türkiye Tenis Federasyonu Konya İl Temsilcisi Ümit Dışpınar, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Hasan Kılca’ya spora ve gençlere sağladığı imkanlar dolayısıyla teşekkür etti.

BOZOĞLU: KONYA’DA TENİSE İLGİ ARTIYOR

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Öğretim Üyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi Mustafa Sabır Bozoğlu, Mustafa Sabır Bozoğlu, Karatay Belediyesi’nin tesis yatırımlarının tenise olan ilgiyi artırdığını vurguladı. Bozoğlu, “Modern kapalı tenis kortu sayesinde Konya’da tenis daha da güçleniyor” dedi.

ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Turnuvada dereceye giren sporcular yaş kategorilerine göre şu şekilde sıralandı:

8 Yaş Kadınlar: 1. Nisa Tahiroğlu, 2. Zeynep Akbaş, 3. Zühre Öztürk, 4. Ayşe Sare Gürhan

8 Yaş Erkekler: 1. Göktürk Uras Sabırlı, 2. Yusuf Taşpınar, 3. İbrahim Özkarakaya, 4. Alp Tuğra Atalay

9 Yaş Kadınlar: 1. İpek Aygül, 2. Naz Yaren Tekin, 3. Eylül Coşkun, 4. Eliz Zaferoğlu

9 Yaş Erkekler: 1. Aras Çetinkaya, 2. Deniz Eymen Okudun, 3. Yusuf Tarık Birpınar, 4. Ömer Baran

10 Yaş Kadınlar: 1. Beren Durmuş, 2. Sehle Erva Dağlı, 3. İkra Özdemir, 4. Saliha Uygur

10 Yaş Erkekler: 1. Şerafettin Ceran, 2. Musap Emir Üzer, 3. Muhsin Aydın, 4. Yusuf Selim Fatihoğlu

12 Yaş Kadınlar: 1. Arya Çağlar, 2. İpek Güvercin, 3. Fatma Mina Özkoç, 4. Beren Duru Yortanlı

12 Yaş Erkekler: 1. Oğuzhan Ege Ülkü, 2. Barış Sorgun, 3. Ahmet Halit Aksoy, 4. Yiğit Gürcan

14 Yaş Kadınlar: 1. Fulya Yılmaz, 2. Aylin Kölüş, 3. Eslem Türkmen, 4. İnci Özçelik

14 Yaş Erkekler: 1. Alp Doruk Çetinkaya, 2. M. Selim Ekici, 3. Bilgehan Tuna Ceylan, 4. Süleyman Alp Aygül

16 Yaş Kadınlar: 1. Ece Özden, 2. Hande Aksoy, 3. Elif Naz Acar, 4. Damla Erçin

16 Yaş Erkekler: 1. Ahmet Yakup Sarı, 2. Doğukan Aral Çizmeci, 3. Mustafa Toprak Yapılcan, 4. Utku Durak.